Accident de autobuz. Cel puţin 18 oameni au murit şi peste 30 sunt răniţi GALERIE FOTO

Tragedia s-a petrecut în Thailand. Poliţia a declarat că autobuzul cobora pe un deal din centrul ţării, când a intrat în coliziune cu un camion. Autobuzul s-a rupt în două, iar pasagerii nu au avut nicio șansă.



În plus, față de cei 18 morți anunțați în urmă cu puțin timp, încă 33 de pasageri au fost răniți în accidentul de miercuri noaptea din provincia Nakhon Ratchasima, a anunțat televiziunea Thai PBS.



În al doilea accident petrecut în zorii zilei de joi, un alt autobuz care transporta 50 de persoane într-o călătorie școlară din provincia centrală Ayutthaya, a deraiat în ploaie și a ajuns într-o stație de autobuz. 39 de persoane au fost rănite.

Anual, peste 20000 de persoane își pierd viața pe drumurile din Thailanda, iar numărul lor crește an de an. Thailanda are cea de-a doua rată a numărului de decese din trafic în lume după Libia, potrivit statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății.