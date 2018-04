Accident GRAV în Sibiu. Un şofer beat, la un pas să omoare un muncitor care repara canalizarea

Potrivit datelor furnizate de Poliție, accidentul a fost provocat de un șofer în varsta de 62 de ani care a intrat in mașina de intervenție staționată pe pod, în in ciuda faptului ca era semnalizata.

"Un sibian de 62 de ani care circula pe Podul Garii cu directia centru, pe fondul nepastrarii distantei si a conducerii sub influența alcoolului, a intrat in coliziune cu o autoutilitara stationata si semnalizata regulamentar pe pod, accidentand grav soferul autoutilitarei care se afla in spatele acesteia efectuand manevre de interventie la reteaua de apa canal", a precizat Elena Welter, purtător de cuvant al IPJ Sibiu.

In urma testarii soferului, agenții de poliție au constatat ca acesta avea 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Muncitorul, angajat al societatii sibiene de apa, a fost preluat de echipajele de salvare in stare foarte grava.

"Pacientul preluat de pe Podul Garii a suferit multiple leziuni- membrele inferioare strivite, soc hemoragic si traumatic", a precizat Liliana Blaga, purtător de cuvant al Serviciului Județean de Ambulanță Sibiu.