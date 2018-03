Acest bărbat povesteşte ce înseamnă cu adevărat să fii GIGOLO. Experienţe reale

Vis implinit?

Sunt clientele barbatului visul oricarui mascul? Nici pe departe, raspunde el. "Clientele mele sunt cam la fel. Nu intra in categoria celor pe care majoritatea barbatilor le-ar cataloga attractive. Sunt femei intre 30 si 45 de ani, cu un plus sau minus la varsta, de regula plinute. Aproape toate nu au experienta sexuala. Am o singura clienta pe care o consider cu adevarat hot".

Inceputurile

Cum a ajuns sa faca asa ceva? "Asta chiar este un vis implinit! "Imi doream de mult sa lucrez in industria sexului. Totul a pornit intr-o joaca. Am postat la un moment dat pe craiglist ca sunt disponibil sa ies cu o fata in oras. Am primit propunerea unui barbat de a ma plati cu 60 de dolari doar sa dorm cu el in pat si sa-l imbratisez, fara alte obligatii. Atunci l-am refuzat, insa apoi m-am gandit ca poate fi o oportunitate. Apoi, cu alta ocazie am postat ca sunt disponibil sa dorm cu baieti contra cost. Cu timpul am ajuns sa ofer servicii complete femeilor si un masaj domnilor. Tariful meu este de 100 de dolari ora".

Concentrare

Cum te descurci cu o partenera care chiar nu-ti place? "Nu e chiar asa de greu. Daca te gandesti ca nu e sexy, nu te vei excita deloc. Insa daca te concentrezi pe fantezie, totul este mult mai usor si devii creativ".

