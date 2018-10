Acest horoscop este brutal de sincer! Află ce se spune despre zodia ta

Varsator

Cuvantul "lenes" este primul care iti vine in cap?! De multe ori ii vezi tolaniti la birou, la masa. Dar sunt oameni buni, loiali, cateodata sufocanti in relatii. Le place sa ajute si isi doresc sa schimbe lumea. Sunt intelectuali, dar si putini nebuni.

Pesti

Nu sunt cele mai violente semne ale zodiacului, insa nici n-ar trebui sa fii in tabara opusa lor. Nu este exclus sa stie si ceva arte martiale. Totusi termenul "naiv" li se potriveste foarte bine.

Berbec

Sunt incapatanatii zodiacului si isi ies foarte repede din fire. Cu toate acestea, sunt oameni iubitori si de ajutor. Din cand in cand pot deveni violenti si inclinati spre BDSM.

Taur

Stii baietelul acela care se tavalea pe jos in magazine si plangea si nimic nu-l multumea? Cel mai probabil era Taur. Cand un Taur si-a pus ceva in cap, va reusi. Sunt foarte abili in afaceri si cu banii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.