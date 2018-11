HOROSCOP: Aceste 4 zodii se vor bucura de o iarnă de basm

Gemeni: a doua jumatate a acestui an a fost anevoioasa pentru acest nativ. A muncit cel mai mult pentru a obtine lucruri simple, care sunt la indemana oricui. Vestile bune vor veni in luna decembrie. Toata munca va fi rasplatita pe masura, atat in plan financiar cat si spiritual. Renaste din propria cenusa.

Fecioara: acesta zodie se afla in general pe lista celor protejate. In luna decembrie, Divinitatea le aduce in cale oameni minunati, cu povesti de viata impresionante, in fata carora se vor deschide fara retinere. Cu toate ca acest nativ nu stie sa se bucure de succesele sale, in decembrie trebuie sa invete sa faca asta. Apar momente interesante, de care trebuie sa profite la maxim pentru a evolua profesional. Ar putea sa aiba norocul vietii si sa isi gaseasca jobul ideal.

Balanta: are parte de tot ceea ce isi doreste in aceasta luna. Se schimba multe lucruri in viata acestui nativ, in special din punct de vedere familial. Are parte de surprize incredibile, in special in a doua jumatate a lunii decembrie. Trebuie sa ofere atentie situatiilor benefice, care pot parea periculoase la prima vedere. Trebuie sa nu interpreteze lucrurile fara o anumita analiza.

Sagetator: acest nativ are ocazia sa isi definitiveze anumite planuri. Se inmoaie in fata darurilor care vin din partea celor dragi, in fata complimentelor si dovezilor permanente de afectiune care apar in permanenta. De la mijlocul lunii decembrie, se bucura din plin de tot felul de beneficii materiale. Precum si celelalte zodii, se poate astepta la o marire de salar, o avansare sau chiar la schimbarea domeniului in care activeaza. Persoana iubita ii este aproape la bine si la greu.