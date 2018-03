Aceste ceaiuri au efecte de Viagra. Nu o să mai ai nevoie de altceva!

Ginsengul este planta considerată regină pentru bărbaţii care au probleme cu erecţia. Medicii spun că remediile naturale au efect, dar că înainte de a le încerca este nevoie de control medical pentru a se depista exact care este problema. „Ceaiul de ginseng revitalitează întreg organismul. Stimulează criculaţia sangiună. Nu are efect chiar de la prima cană, ci este nevoie de o perioadă de două săptămâni în care să fie băut zilnic. Nu se recomandă depăşirea unei căni de 150 de ml pe zi, spune medicul internist Florin Tudor.

„Ceaiul de busuioc este recomandat ca un remediu antistres şi ajută mult la menţinerea unui sistem nervos sănătos. Are însă şi efecte puternic afrodisdiace. Creşte apetitul sexual atât la bărbaţi, cât şi la femei. Este eficient în special în cazul bărbaţilor care au probleme de ejaculare precoce. Se recomandă consumarea unei căni pe zi. Ceaiul de frunze de pătrunjel stimulează erecţia şi poate fi folosit pentru probleme de potenţă. La pătrunjel este important ca frunzele să fie proaspete şi nu uscate, deoarece prin uscare îşi pierde din proprietăţi“, mai spune medicul, potrivit Adevarul.ro.

Ultimele studii arată că menta are proprietăţi de tipul Viagra, stimulând libidoul, dacă este consumată sub formă de ceai în mod regulat. "O cană de ceai de mentă pe zi, timp de o lună, poate ajuta în cazul disfunţiilor erectile. Acelaşi efect îl are şi sunătoarea, care poate fi combinată cu menta“, a mai explicat specialistul.

