Acestea sunt motivele pentru care numarul 7 este cel mai NOROCOS dintre toate

Energia pozitiva a numarului 7

Fiecare numar are propria sa semnificatie spirituala, insa niciunul nu se potriveste cu spiritualitatea lui 7, care ii domina toate celelalte aspecte. In plus, numarul acesta are un efect pozitiv asupra oamenilor care il folosesc.

Aparitia repetitiva a numarului 7

Daca o persoana vede adesea numarul 7 ar trebui sa fie foarte atenta. Se crede ca aparitia repetata a numarului ofera indicatii despre viitor.

Binecuvantarea numarului 7

In spiritualitate 7 simbolizeaza cautarea adevarului; cei care il prefera sunt devotati unei singure puteri.

Daca o persoana il vede adesea in viata de zi cu zi inseamna ca se afla pe drumul cel bun si ar trebui sa mearga cu incredere mai departe pentru ca la capatul sau va obtine ceea ce-si doreste.

Daca persoana intalneste numarul 7 in munca sa (de exemplu trebuie sa finalizeze proiectul pe 7 ale lunii, sau incepe un proiect in ziua a 7) inseamna ca este pe cale sa aiba succes.

