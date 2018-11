Acestea sunt zodiile cu cele mai multe frici. Se tem şi de umbra lor

GEMENI - Este cea mai anxioasa zodie, insa tocmai anxietatea o ajuta sa fie curioasa si entuziasta. Cu toate acestea, nu incerca sa sperii o persoana nascuta in zodia Gemeni pentru ca ar putea reactiona destul de prost. In plus, te-ar putea acuza ca tu esti cauza tututor cosmarurilor lor.

RAC - Siguranta, confortul si pacea nu sunt negociabile pentru Rac. Chiar daca este o zodie dramatica, are cele mai adanci frici, de care nu poate scapa in niciun fel. Este paranoic si sperios in orice moment.

FECIOARA - Nu poate uita niciun lucru infricosator pe care l-a vazut sau l-a trait. Analizeaza orice aspect al vietii sale pentru a fi sigura ca nu este nimic periculos. Reuseste, de cele mai multe ori, sa isi induca stari de frica si anxitate.

