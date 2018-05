Acid folic. Cât de important este în sarcină. Tot ce trebuie să ştii

Este binecunoscut faptul ca o nutritie precis adaptata nevoilor bebelusului inca din viata intrauterina poate influenta dezvoltarea bebelusului si mai ales poate preveni aparitia unor afectiuni ulterioare. Mineralele si vitaminele sunt necesare si importante. Vitaminele sunt prezente in cantitati variabile in toate alimentele. Ele ajuta corpul sa transforme si sa utilizeze mai bine proteinele, glucidele si lipidele.

Unele vitamine sunt indispensabile in timpul sarcinii, iar acidul folic una dintre acestea. Acidul folic (folatii sau vitamina B9) este o vitamina esentiala din grupul vitaminelor B. El este necesar formarii si reinnoirii celulelor, prin urmarea cresterii viitorului bebelus. Acest fapt face ca acidul folic sa fie prioritar in echilibrul nutritional in cele noua luni de sarcina. Acidul folic asigura functionarea optima a aparatului implicat in formarea si dezvoltarea celulor din sange, precum si a sistemului nervos.

Alimente cu acid folic

Cele mai bune surse de acid folic sunt: legumele verzi (salata, varza, andive, spanac, fasole pastai, anghinare), fructele (pepene, fragi, portocale, kiwi, banane), oleoginoasele (migdale, nuci), branzeturi moi si fermentate, maruntaie, oua, citrice, cereale integrale, ficatul si muschiul mamiferelor. In cantitati mici se gaseste in laptele de vaca si in cel de capra. Consecintele aportului inadecvant sunt anemia, diaree, oboseala, insomnie, scaderea apetitului, defecte de tub neural la fat.

