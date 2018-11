Acte necesare paşaport. Tot ce trebuie să ştii dacă vrei să faci paşaport pentru tine şi pentru copii

Iata ce acte sunt necesare pentru pasaport, care sunt tarifele si unde poti face pasaportul.

Acte necesare pasaport simplu electronic

Pasaportul simplu electronic se elibereaza, la cerere, cetatenilor romani care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate si nu se afla in una dintre situatiile de suspendare a dreptului de a calatori in strainatate.

Depunerea cererii pentru eliberarea pasaportului simplu electronic

Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice se depun personal de catre solicitanti, in tara, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple in a caror raza de competenta au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

In cazul in care solicitantul pasaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple de la domiciliu sau resedinta, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

Termen de eliberare a pasaportului simplu electronic

Cererile se solutioneaza de autoritatile competente, in termene care curg de la data depunerii acestora si care nu pot depasi:

– 30 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in tara;

– 90 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in strainatate.

