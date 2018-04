Actorul Tudorel Filimon, îngenuncheat în instanţă. "Cămătarii m-au executat, banda de cămătari a fost...."

Nea Popa, cum este cunoscut actorul dupa rolul din serialul „La Bloc", a primit, in urma cu cateva zile, o ultima lovitura din partea judecatorilor, scrie stirilekanald.ro. Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul formulat de Tudorel Filimon si sotia lui, Draguta, in procesul in care solicita anularea contractului de imprumut de la o societate de tip IFN de la care a luat un imprumut cu dobanda foarte mare, la o terta persoana.

Filimon a luat un credit de 30.000 de euro pentru care a ajuns sa-si piarda casa din Bucuresti, doua terenuri din Ilfov iar din cauza banilor cheltuiti in ani de procese, i-a fost executata inclusiv masina cu care se deplasa.

Cazul lui Nea Popa este unul de-a dreptul dramatic, in conditiile in care societatea bancara de la care a luat creditul a vandut creanta unei terte persoane, depre care actorul spune ca era „un camatar".

„Camatarii m-au executat, banda de camatari a fost prinsa de curand. Eu m-am imprumutat de la o banca, iar camatarii au preluat. Am 40 de ani de cariera, de acum incepe viata, nu-i asa? (...) Am renuntat de curand si la tigari, poate o sa incep si o dieta. De multe ori mi-au trecut banii printre maini, nu am strans niciodata banii", a declarat Tudorel Filimon la o emisiune de televiziune.

Pentru ca pierdut procesul, Nea Popa trebuie sa mai achite 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. El mai are o sansa sa anuleze contractul de credit, el avand la dispozitie 30 de zile sa faca recurs.