Actriţa Maia Morgenstern şi fostul canoist Ivan Patzaichin, cetăţeni de onoare ai Capitalei

Titlul de cetăţean de onoare îi va fi acordat Maiei Morgenstern „în semn de recunoaştere a activităţii sale şi a contribuţiei la dezvoltarea identităţii şi diversităţii culturale”, se arată în proiectul de hotărâre.



Maia Morgenstern s-a născut în 1962. A studiat la Academia de Teatru şi Film, jucând apoi la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. A ajuns la Teatrul Evreies de Stat, al cărui manager este acum, după care s-a alăturat trupei de la Teatrul Naţional. Printre rolurile pe care le-a avut pe scena teatrului se numără Lola, din „Îngerul Albastru” şi Kathleen Hogan, din „Park your car in Harvard Yard”.



În ceea ce priveşte filmele şi serialele, Maia Morgenstern este cunoscută pentru rolurile avute în „Cel mai iubit dintre pământeni” (1993), „Patimile lui Hristos” (regia Mel Gibson, 2004), „Domnişoara Christina” (2013), „Aniela” (2009) şi „Iubire şi onoare” (2010-2011).



Actriţa a primit în 2012, în Franţa, Ordinul Artelor şi Literelor în grad de cavaler, iar anul acesta a fost decorată de preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional „Pentru merit” în grad de mare ofiţer.



De asemenea, fostul canoist Ivan Patzaichin va primi titlul de cetăţean de onoare „în semn de recunoaştere a activităţii sale şi a contribuţiei la dezvoltarea şi promovarea valorilor sportive româneşti”, se arată într-un alt proiect de hotărâre.



Ivan Patzaichin s-a născut în 1949, în Tulcea, şi a absolvit Institutul de Educaţie Fizică şi Sport. A participat la probele de 1.000 şi 500 de metri la kaiac-caone la cinci ediţii ale Jocurilor Olimpice de vară în Mexico (1968), Munchen (1972), Montreal (1976), Moscova (1980) şi Los Angeles (1984), unde a cucerit patru medalii de aur şi trei de argint. A câştigat 22 de titluri la 11 ediţii ale Campionatelor Mondiale, de unde s-a întors cu nouă medalii de aur, patru medalii de argint şi nouă medalii de bronz.



În 1972, la Jocurile Olimpice din oraşul bavarez, Ivan Patzaichin a vâslit la calificările pentru proba de canoe 1 pe 1.000 de metri cu pagaia ruptă, pentru că organizatorii nu au observat asta şi nu au intervenit. Sportivul a făcut atunci contestaţie, a intrat în recalificări şi a câştigat şi finala.



Patzaichin deţine titlurile de Maestru Emerit al Sportului, Maestru Internaţional al Sportului şi Antrenor Emerit. În 1990, Comitetul Olimpic Internaţional i-a oferit cea mai înaltă distincţie a acestui for, Ordinul Olimpic Colanul de Platină. În 2010, a fost distins cu Decoraţia Regală „Nihil Sine Deo”.