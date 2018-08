Adevărati zei în pat. 3 zodii de bărbaţi care te înnebunesc de plăcere

Barbatul Sagetator



Zodie de foc guvernata de Jupiter, supranumit si marele benefic;, Sagetatorul cauta mereu latura spirituala a lucrurilor. El nu face sex, el face metasex, in sensul de amor tantric. Pentru el, unirea dintre barbat si femeie trebuie sa fie o experienta sublima, aproape nepamanteana.



Barbatul Sagetator sau cu Asendentul in Sagetatoreste poate cel mai priceput amant din tot zodiacul. Cand te atinge, ai senzatia ca esti teleportata intr-o alta dimensiune. Placereape care o resimti este atat de intensa la nivel energetic, incat vei pierde complet notiunea spatiului si a timpului. Omul asta stie instinctiv cum sa-ti atinga fiecare nerv din corp, reinventand permanent placerea erotica.



Barbatul Scorpion



Misterios si senzitiv pana in maduva oaselor, barbatul Scorpion sau cu Ascendentul in Scorpion este cel mai bun candidat la titlul de barbat fatal. Degeaba iti propui tu constient sa-i rezisti, te va dezarma in trei miscari, de nici nu-i dai seama cand ai ajuns cu el in pat. Acolo incepe joaca. Ba te domina, ba te lasa sa-l domini, intr-un permanent schimb de roluri care te innebuneste. Forta sexuala pe care o emana este uriasa, invaziva si oarecum agresiva. Te sperie si, in acelasi timp,iti place enorm.



Barbatul Scorpion ar face sex in fiecare zi, de mai multe ori. Nu-l intereseaza neaparat sa atinga el orgasmul, ci sa te innebuneasca pe tine de placere. Nu se lasa pana nu te vede pierduta in orgasm, cu respiratia sacadata si tot corpul tremurand.



Barbatul Gemeni



Pare greu de crezut ca o zodie de aer, aflata sub influenta neobositul Mercur, cel aflat mereu pe drumuri, sa exceleze in arta sexului. Ei bine, tocmai inteligenta nativa si nevoia organica de diversitate il face pe barbatul Gemeni sau cu Ascentent in Gemeni sa te surprinda in pat. Totul trebuie sa faca parte dintr-un mare joc de seductie: conversatia, preludiul, actul propriu-zis si, nu in ultimul rand, postludiul.



Excentric, destept, aventurier si schimbator, barbatul Gemeni stie sa fie si senzual. Isi pune in practica toate fanteziile sexuale, in goana dupa senzatii tari. Il atrag decorurile neobisnuite, nu da niciodata semne de oboseala, dar nici nu devine sentimental. Este posesiv si dominator pe plan sexual, adorand sa-si dea pe spate partenera cu ideile lui nastrusnice. Va apela la jucariile sexuale sau la sau pozitiile complicate, pentru a-ti spori placerea.