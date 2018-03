Adevarul a ieşit la iveală. Ce le place femeilor la filmele XXX

Iata ce a iesit la iveala, in urma unui sondaj pe Reddit.

"Mie imi plac filmele XXX, cat mai explicite, dar sa nu fie dure. Si sa fie naturale, sa nu se vada pe fata lor ca o fac din obligatie". (KinseyH)

***

"Ma uitam la un film pentru adulti foarte interesant, cu bal mascat, unde toata lumea se culca cu altcineva. Pe urma am inceput sa strig la ei: Vezi ca nu e barbatul tau, si-a schimbat costumul!. Daca s-ar face un canal youtube cu comentarii despre filmele porno, sigur m-as abona la el. Ca in loc sa ma excite, eu incep sa dau indicatii!" (wyldepixie)

***

"Am vazut un film pentru adulti cu tot felul de masinarii sexuale. Mama, ce mi-a placut! Parca eram un copil in parcul de distractii. Clar as vrea sa incerc toate masinariile din filmul acela!" (Jaytee99)

***

"Eu ma uit cu placere la filmele in care se masturbeaza femeile. Nu pentru ca sunt atrasa de femei, ci pentru ca vreau sa vad ce fac ele si sa ma pun in pielea lor" (Kmart1008)

***

"Mie imi plac filmele BDSM, cu fete. Stiu ele ce e de facut. Ma excita teribil!"(Shoxabox)

