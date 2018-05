ADMITERE LICEU 2018: TOTUL DESPRE EVALUARE NATIONALA 2018 şi REPARTIZAREA COMPUTERIZATA. Broşura oficială de admitere la liceu

Admitere la liceu 2018 se realizeaza conform ,,Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012”, aprobata prin OMECTS 4802/31.08.2010. Inscrierea in clasa a IX-a invatamant liceal preuniversitar de stat se face fara examen, pe baza mediei de admitere.

Canditatii pot participa la repartizarea computerizata doar intr-un singur judet, in perioada prevazuta de grafic, la scolile gimnaziale pe care le-au absolvit (inclusive pentru absolventii din seriile anterioare). Candidatii din Bucuresti, care participa la admitere in alte judete, se inscriu la centrul special de inscriere din judetul in care doresc sa fie admisi, in perioada prevazuta de grafic. De asemenea, candidatii care provin din alte judete si doresc sa participe la admitere in Bucuresti se vor inscribe la centrul special de inscriere organizat la Scoala Gimnaziala “Sfintii Voievozi” din strada Atelierului nr. 25, sector 1, Bucuresti (in apropierea Garii de Nord, Hotel Ibis), telefon 021/3127572 sau 021/3179916, email sfintiivoievizi@gmail.com

ADMITERE LICEU 2018, BROSURA ADMITERE LICEU. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a"



Aveti mai jos si programul complet pentru admiterea la liceu in 2018.

Pregatirea admiterii la liceu 2018

10 – 31 mai 2018

Vor avea loc sedinte cu parintii si viitorii absolventi pentru prezentarea planului de scolarizare si a procedurilor de admitere.

8 iunie 2018

Unitatile de invatamant gimnazial vor transmite comisiei de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand:

- mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a;

- elevii corigenti;

- elevii repetenti;

- elevii exmatriculati

- elevii cu situatia scolara neincheiata



11 iunie 2018

Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite Comisiei Nationale de Admitere baza de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date in aplicatia informatica centralizata.

PROBELE DE APTITUDINI

10 – 11 mai 2018



Se vor transmite anexele fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la problee de aptitudini.



14 – 15 mai 2018



Inscrierile pentru probele de aptitudini.



16 – 18 mai 2018



Desfasurarea probelor de aptitudini.



22 mai 2018



Se vor afisa rezultatele probelor de aptitudini.



Se depun contestatiile la probele de aptitudini, acolo unde acest lucru e permis prin metodologie.



25 mai 2018



Se vor afisa rezultatele finale, in urma rezolvarii contestatiilor probelor de aptitudini.



Se va transmite in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana sau a municipiului Bucuresti, lista candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata.



11 iunie 2018



Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal, care au organizat probele de aptitudini, listele candidatilor corigenti, repetenti, exmatriculati sau cu situatia scolara neincheiata, prin activarea rapoartelor respective in aplicatia informatica centralizata.



Comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational vor actualiza listele candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, eliminandu-i de pe liste pe cei corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata.



26 iunie 2018



Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal care au organizat probele de aptitudini, baza de date judeteana care sa cuprinda mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.



27 iunie 2018



Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti va valida lista candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si o vor afisa in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparirea acesteia din aplicatia informatica centralizata.



28 iunie 2018



Candidatii respinsi de la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini isi vor ridica fisele de inscriere de la liceele vocationale respective.



Transmiterea in format electronic a listei candidatilor admisi in fiecare judet, la clasele la care au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

PROBELE DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MODERNA SAU MATERNA



10 – 11 mai 2018



Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna.



14 – 15 mai 2019



Inscrierea pentru probele la limba moderna sau materna.



16 – 18 mai 2018



Desfasurarea probelor la limba moderna sau materna.



22 mai 2018



Afisarea rezultatelor la probele la limba moderna sau materna.



Depunerea contestatiilor (acolo unde este permis de metodologie).



25 mai 2018



Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor.



Transmiterea listei cu rezultatele finale la proba la limba moderna sau materna catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti, prin completarea datelor in aplicatia informatica centralizata.



29 – 31 mai 2018



Candidatii vor ridica anexele fiselor de inscriere de la unitatile la care au sustinut probele la limba moderna sau materna.



6 iunie 2018



Candidatii care au sustinut probele de evaluare la limba moderna sau materna vor depune anexele fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite.



7 iunie 2018



Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor trimite in format electronic Centrului National de Admitere lista de candidati care au promovat proba de limba moderna sau materna si rezultatele acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestor date in aplicatia informatica centralizata.

REPARTIZAREA COMPUTERIZATA SI ADMITEREA IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT A CANDIDATILOR DIN SERIA CURENTA SI A CELOR DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU IMPLINESC VARSTA DE 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR ANULUI SCOLAR 2018 – 2019



29 iunie – 3 iulie 2018

Absolventii de gimnaziu si parintii acestora vor completa optiunile in fisele de inscriere, asistati de diriginti.



Absolventii de gimnaziu care doresc sa participe la admitere in alt judet vor completa fisele de inscriere conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.



30 iunie – 4 iulie 2018



Candidatii si parintii vor verifica fisele editate de calculator si vor corecta eventualele greseli din baza de date.

Afisarea listelor corectate in aplicatia informatica computerizata.



4 iulie 2018



Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.



Comisia din centrul de inscriere va preda fisele de optiuni originale catre centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.

9 iulie 2018



Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor claselor a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.



Afisarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat.



Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.



10 – 13 iulie 2018



Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii.



13 iulie 2018



Unitatile invatamantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.



16 – 18 iulie 2018



Comisia judeteana de admitere va rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate.

A DOUA ETAPA DE ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT, PENTRU CANDIDATII DIN SERIA CURENTA SI A CANDIDATILOR DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU IMPLINESC 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR ANULUI SCOLAR 2018 – 2019

18 iulie 2018



Afisarea situatiei locurilor libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba moderna sau materna.



3 septembrie 2018



Candidatii se vor inscrie la liceele care organizeaza probele de aptitudini sau probele la limba moderna sau materna.



4 – 5 septembrie 2018



Desfasurarea probelor de aptitudini sau probelor de limba moderna sau materna.



3 – 6 septembrie 2018



Absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare isi vor trimite cererile de inscriere.



7 septembrie 2018



Vor fi repartizati absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anerioare.



Transmiterea rezultatelor repartizarii catre Centrul National de Admitere, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.