Adrian Alexandrov, ANUNŢ SURPRINZĂTOR despre relaţia cu Elena Udrea. Se întâmplă chiar înainte de NAŞTERE

Adrian Alexandrov susţine că aşa îşi dau seama cât de solidă este relaţia lor, mai ales că în curând vor deveni părinţi pentru prima dată. Iubitul Elenei Udrea a vorbit ântr-un interviu pentru Antena Stars despre cât de fericit este că în curând va deveni tată de fetiţă.

Elena Udrea, marcată de pierderea unuia dintre gemeni. "M-am speriat. Nu am ştiut ce se întâmplă. Mi-am dat seama în câteva zile"

Chiar dacă la începutul sarcinii au fost probleme, acum Elena Udrea se simte bine, iar fetiţa din pântece este sănătoasă.

"Mi-e dor de ea. Uşor nu este, dar provocarea asta a relaţiei la distanţă arată cât de solidă e relaţia. Tată de fată, da. Fiind primul meu copil, mai ales că e şi fetiţă, am emoţii. Abia astept să văd cum e. Zilnic vorbim. A fost acum câteva zile să vadă analizele şi doctorul a zs că e o fetiţă sănătoasă şi se dezvoltă normal. A trebuit să mă întorc pentru că am un birou, am nişte oameni în birou şi trebuie să mă îngrijesc de el că altfel se duce de râpă", a spus Adrian Alexandrov.