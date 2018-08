Adrian Mutu, atac devastator la adresa lui Florentin Pandele. Acuzaţii halucinante!

Adrian Mutu a fost demis de FC Voluntari după ce a scăpat echipa de la retrogradare, la baraj, cu Chindia Târgoviște şi este în acest moment antrenor principal al echipei de tineret Al Wahda din Emiratele Arabe Unite.

"Aici am multă liniște, spre deosebire de România, unde presiunea pe mine a fost foarte mare în perioada Voluntari. Fiind la început, nicio experiență nu poate să fie pas înapoi. Nici nu am cu ce să compar în cariera de antrenor pentru a fi un pas înapoi! Sunt tânăr și vreau să învăț cât mai bine această meserie. Am o viață liniștită de familie, așa cum am avut-o în ultimii ani. Când sunt liber, ies cu soția și cu ăla mic în diferite locuri. Ziua îi aparține lui Tiago în special, iar când mă întorc de la antrenament, seara, îmi place să-mi duc soția la restaurant. S-au acomodat bine și ei. Sunt tot felul de locuri frumoase pentru copii. În mare parte, viața noastră se învârte în jurul lui Tiago", a declarat Adrian Mutu pentru GSP.

Adrian Mutu şi Jose Mourinho s-au certat de la droguri şi s-au împăcat la băutură. DEZVĂLUIRE-BOMBĂ!

"Briliantul" a vorbit şi despre experienţa de la Voluntari: "Pe zi ce trece, îmi dau seama mai mult că am făcut un miracol acolo, iar ce s-a întâmplat imediat după ce am salvat echipa și ce se întâmplă în momentul de față îmi dau dreptate!Numai eu și staff-ul meu știm cât ne-am chinuit să motivăm o echipă blazată, cu 14 jucători la final de contract care probabil erau deja în contact cu alte echipe pentru a-și asigura viitorul. Eu aveam totul pregătit pentru sezonul următor. Listă cu jucători, deja vorbisem cu toți cei de pe lista mea. Gândisem strategia pentru sezonul următor, dar probabil că unora nu le-a convenit că nu mai făceau ei transferuri. Nu mai controlau ei treburile pe acolo și… știți la ce mă refer! Până în momentul de față, nu am luat niciun ban de la ei. Nici măcar în timp ce eram acolo!Cred că e normal să mi se plătească tot contractul. Avocatul meu, Dan Idita, se ocupă deja de acest lucru".

Întrebat despre vinovaţi, Adrian Mutu a răspuns: "Toți cei de acolo, în frunte cu domnul primar Florentin Pandele, care se lasă înfluențat de oameni ca Robert Frunză. Nu se pricep deloc nici la fotbal, nici la management. Singurul de acolo care înțelegea fotbal și făcea totul din inimă era Dan Leasă".