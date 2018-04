Adrian Mutu preia o echipă din Liga 1: "Nu vreau să mai stau la birou!" Ultimele detalii despre contract

La startul sezonului, FC Voluntari era considerată drept una dintre echipele care se vor bate pentru play-off. Asta după ce ilfovenii au reuşit să câştige Cupa şi Supercupa României. Însă FC Voluntari n-a îndeplinit aşteptările şi a avut rezultate dezamăgitoare.



Eşecul cu 4-2 în faţa lui Dinamo a pus la încercare răbdarea conducerii clubului. Din informaţiile Telekom Sport, şefii lui FC Voluntari vor să-l demită pe Claudiu Niculescu şi în locul acestuia doresc să-l aducă pe Adi Mutu. ”Briliantul” este în prezent manager sportiv la naţională, dar a declarat în repetate rânduri că-şi doreşte să preia o echipă.

Mutu a negociat în acest sezon şi cu Astra şi Chiajna, dar nu s-a ajuns la un acord. În schimb, sunt şanse importante să-l vedem la FC Voluntari. Cele două părţi au purtat deja negocieri şi situaţia urmează să fie lămurită în scurt timp.

”Acum muncesc si ma pregatesc sa devin antrenor. As lua in calcul o oferta de la Voluntari. Dupa alegerile FRF, voi vedea ce optiuni am. Eu vreau sa fiu antrenor, nu mai vreau sa stau la birou”, a declarat Adi Mutu după FC Voluntari - Dinamo 2-4.

Adrian Mutu îşi doreşte din tot sufletul să devină antrenor. În prezent, ocupă funcţia de director sportiv la FRF, însă este decis să demisioneze, indiferent de rezultatul alegerilor din 18 aprilie, şi să preia, din vară, o echipă. În februarie, s-au afişat rezultatele finale de la licenţa UEFA "A", iar Adrian Mutu a fost singurul candidat care o obţinut nota 10.

"Muncesc şi mă pregătesc să fiu antrenor. O să stau să mă gândesc, să treacă şi alegerile de săptămâna viitoare, să vină vara şi voi vedea ce opţiuni am. Nu mai vreau să stau la birou, indiferent de rezultatul alegerilor. De undeva trebuie să-mi încep cariera, nu pot să spun dacă o voi face din ţară sau străinătate", a spus Adrian Mutu.