Adrian Năstase, despre indicaţiile de la Bruxelles: I se spunea lui Pivniceru cum să organizeze numirea şefilor de Parchete

"Eu am stiut despre toate aceste demersuri. Semnificatia rapoartelor MCV era aceea de eliminare din viata politica prin intermediul unor sentinte a unor persoane care erau antipatice celor de la Bruxelles si ale lui Basescu. Va rog sa vedeti o alta scrisoare din 15 sept adresata lui Pivniceru. Era legata de numirea sefilor parchetelor.

I se spunea lui Pivniceru cum sa organizeze numirea sefilor de Parchet. Se schimba complet modalitatea in care fusesera numiti in 2005. Pe de alta parte, raportul MCV era planificat sa apara in 15 nov 2012, inaintea alegerilor parlmentare. Asa se explica selectia de nume si dosarele care tebuiau sa inflameze opinia publica cu nume din PSD. În dosarul "Trofeul Calitatii", recursul a durat o luna pentru ca trebuia inregistrat acest dosar "emblematic". Dupa aceea motivarea s-a facut in 5 luni de zile, astfel incat sa fie distribuita in timpul campaniei din 2012", a dezvăluit Adrian Năstase.

"La ambasada de la Bruxelees se poate verifica lista destinatarilor si atunci vom sti daca doar ministerul Justitiei a primit sau erau aproximativ 10 persoane carora le-a fost trimisa. Lucrurile care se devoaleaza ne arata mecanismele prin care s-a ajuns la sentinte prin utilizarea unor complete de executie. Apropo de Predoiu, care a inventat complete conduse de presedinti ai ICCJ care erau numiti de Basescu. Dancila a procedat foarte bine trimitand aceasta sesizare. Sper sa existe si pasul 2 de a lua decizii privind MCV. Asta ar trebui sa fie strategia. Daca nu, este din nou un glont tras in gol", a mai spus fostul premier.