Adrian Năstase, despre ordinele de la Bruxelles:Băsescu a folosit culoarul de la Bruxelles să rezolve chestiuni politice cu adversarii

"Era vorba despre informaţii despre dosare care sa fie incluse in raportul care trebuia sa fie distribuit inainte de alegerile din Romania. Mecanismul de la Bruxelles dorea sa sprijine PDL şi pe Traian Băsescu. De ce nu-i interesau pentru raportul de dinainte de alegeri soarta celor de la PDL: Ridzi, Apostu, Blejnar. De ce nu figureaza aceste nume. Este evident ca MCV era un mecanism politic al PPE si care incerca sa rezolve chestiuni politice. În acea scrisoare cu toate anexele se vorbeşte şi despre decizia Parlamentului în cazul Victor Paul Dobre. Începerea unui dosar penal împotriva lui Dobre s-a început pentru a se scoate pe piaţă nişte înregistrări telefonice. DNA a avut nevoie de o decizie. După ce obiectivul a fost atins, pacientul Dobre nu a mai fost important. La fel şi în cazul lui Borbely. S-a pus presiune pe UDMR în contextul referenduului de demitere al lui Băsescu. Traian Băsescu a folosit culoarul de la Bruxelles ca să rezolve chestiuni politice cu adversarii săi şi ai PDL-ului.



În raportul din mai era o bucurie extraordinară că fusesem condamnat. Papagalii de la Bruxelles nu au observat că eu nu am fost condamnat în calitate de premier, ci de şef de partid. Trebuia dusă mai departe această cruciadă împotriva mea. Execuţie politică de la Bruxelles comandată de la Bucureşti. E o scrisoare ruşinoasă pentru România şi Bruxelles. Din păcate, România a acceptat aceste condiţionalităţi", a punctat Năstase.

Traian Băsescu, dezvăluiri din interiorul DNA: Kovesi a spus că vrea să-l facă pe Băsescu să-şi crească singur nepoţii

Aduceti-va aminte vizia lui Ponta la Barosso si lista cu lucrurile pe care sa nu le faca statul suveran roman. Era interdictie pentru presedintele interimar sa nu faca gratiere individuala, la care constitutia ii dadea voie, ma viza pe mine. Nu va dau imaginea unei executii de la Bruxelles cu complicitate la Bucureşti. Macovei era mentor al ambasadorilor americani, a conchis Năstase.

Becali: Am fost condamnat din ura personală a lui Băsescu

"Dupa ce am fost achitat in 3 dosare de ICCJ, avocatul meu Vlad s-a intanit cu Florea de a ICCJ, care m-a achitat in completul de 3 judecatori. Este acum avocat la Craiova si l-a intrebat de ce s-a pensionat. A zis ca nu mai poate face justitie comandata cu zeci de ani de puscarie. După ce am fost achitat în toate trei, apoi am fost condamnat în toate trei de Livia Stanciu şi Ionuţ Matei. Am fost condamnat din ură pentru credinţă şi din ură personală. Cred că din ură personală a lui Băsescu. Poate şi meritam. Cât a fost Băsescu la putere, nimic nu se întâmpla fără ştirea lui", a dezvăluit Becali la România TV.

"Basescu a fost comandant puternic. Un presedinte puternic care avea fraiele serviciilor. Totul a început de cand americanii si-au pus bazele NATO. Ponta ca sa faca liniste a dat HG si a creat comandament de aparare nationala impotriva coruptiei si terorismului. La vremea aia era Oprea ministru de interne, el comanda şi hotara cine face puscarie. El racola politicieni. Vrei sa scapi de dosar vii la UNPR. Până la urmă au căzut în groapa făcută de ei", a mai spus Becali.