Adrian Ţuţuianu, atac la Liviu Dragnea: Probabil era nemulţumit că eram foarte vizibil, apreciat

"Probabil ca am deranjat pe anumiti colegi, foarte multi sau unii dintre ei care aveau putere de decizie, inclusiv presedintele partidului. Probabil ca a avut anumite nemultumiri fata de faptul ca eram foarte vizibil, apreciat si de cei cu care lucram in minister, dar si de presa nationala, unde n-ati auzit critici la adresa mea legate de minister. Este o etapa, este o scoala. In doua luni am facut un master pe aparare nationala si e foarte utila in conturarea profilului meu de lider politic si de administratie. Este o etapa in care am invatat ca in politica nu conteaza numai munca serioasa, ci uneori conteaza mai mult sa relationezi cu ceilalti, sa aloci mai mult timp relatiilor umane", a declarat Adrian Tutuianu in cadrul emisiunii "Fata in fata", de la Columna TV, potrivit Hotnews.ro.

Tutuianu a mai spus ca regreta ca a plecat, pentru ca s-a simtit foarte bine si util.

"Regret si eu ca am plecat. M-am simtit foarte bine, m-am simtit foarte util, am intrat rapid in tematica ministerului. Pana la urma este administratie, nu era ceva neaparat nou pentru mine. O prima zi chiar de foc, am inceput greu, am terminat tot intr-un stil fulminant", a mai spus Tutuianu.