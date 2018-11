Adrian Ţuţuianu: Cei care au considerat că sunt "uşor de ucis" nu m-au cunoscut foarte bine

"Cei care au considerat că sunt 'uşor de ucis', ca să spun aşa, cred că nu m-au cunoscut foarte bine. Sunt un tip foarte bătăios, pentru motivul ăsta am şi obţinut rezultate în Dâmboviţa, am avut adversari foarte puternici. Vi-l aduc aminte pe Florin Popescu. Toată presa din România spunea că nu îl voi bate în 2012 şi l-am bătut. Ştiţi cum? Patru luni de zile din casă în casă şi vorbind cu fiecare om. Voi face şi acum aceleaşi lucruri, voi fi prezent în teritoriu, voi fi prezent printre oameni, la toate evenimentele organizate de administraţia publică locală, de administraţia judeţeană, de instituţii publice, de firme private şi voi fi prezent în fiecare localitate la întâlniri cu cetăţenii. Lucrul ăsta nu mi-l poate lua nimeni - contactul direct cu oamenii nu poate fi înlocuit de nimic", a afirmat Ţuţuianu, la Palatul Parlamentului.

Senatorul şi-a exprimat convingerea că sunt destui oameni în PSD care îi împărtăşesc demersurile, unii "la modul evident", iar alţii probabil că "nu vor avea acest curaj".



"Sunt foarte mulţi dintre cei care fac parte din Parlament, vorbesc aici de senatori, de deputaţi care împărtăşesc demersurile mele, unii dintre ei probabil că o vor face la modul evident în perioada următoare, alţii probabil că nu vor avea acest curaj. Unii dintre ei poate se gândesc că e mai comod să aştepţi să lupte alţii şi să vii apoi să te alături echipei. Eu sunt convins că se vor găsi destui oameni în PSD, dacă nu azi, mâine, poimâine, pentru că lucrurile nu se vor termina nici azi, nici mâine. Eu ştiu că am un război atât de greu, al cărui rezultat probabil că se va întâmpla peste luni sau peste un an de zile, dar nu am de gând să abdic", a susţinut Adrian Ţuţuianu.