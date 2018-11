Adrian Ţuţuianu, după excluderea din PSD: Cred că partidul se îndreaptă într-o direcţie greşită

"E un moment dificil pe care îl anticipam. Cred că e o greșeală majoră și decizia de azi nu face altceva decât să arate că în PSD e sancționat delictul de opinie. Eu m-am exprimat în interiorul partidului. Nu am văzut să condamne cineva faptul că un om e înregistrat în PSD de oameni interesați să strice lucrurile într-o organizație. Nu mi-am propus niciodată să ascund lucrurile care nu merg. Cred că partidul se îndreaptă într-o direcție greșită. Rămâne că timpul să arate dacă noi am avut dreptate sau cei care au votat azi pentru excluderea noastră. Sunt căile statutare, Comisia de etică, Congres și căile juridice. Mă voi consulta cu colegii de la PSD Dâmbovița și voi decide ce avem de făcut în continuare. Două lucruri vreau să fie clare. A vorbi despre problemele unui partid nu înseamnă a fi împotriva partidului. Nici eu, nici domnul Neacșu nu am sprijinit acțiuni împotriva partidului", a spus Țuțuianu.