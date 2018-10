Adrian Ţuţuianu: Înregistrările sunt orchestrate de membri din structura centrală a PSD

"Constat că sunt, din nou, ținta unor înregistrări denigratoare, în continuarea celor apărute, deja, în spațiul public, motiv pentru care sunt obligat să fac următoarele precizări:



1. Toate discuțiile au avut loc în cadrul organizat al unor întâlniri de partid, la care au participat primari, viceprimari, președinți de organizații locale, consilieri județeni și locali. Aceste întâlniri au loc periodic și au fost justificate, în plus, de contextul în care, la Comitetul Executiv Național a fost dezbătută Declarația privind starea Partidului Social Democrat, document pe care, împreună cu alți lideri, l-am semnat.



2. Fragmentele apărute au fost intenționat scoase din context, fiind evidențiate doar acele pasaje menite să genereze conflicte cu lideri ai partidului și, mai nou, cu trustul Antena 3.

3. Acțiunea de înregistrare a fost un act premeditat, orchestrat de persoane cu trecut securistic din cadrul organizației județene, sub directa coordonare a unor membri din structura centrală a partidului. Înregistrările au fost livrate televiziunii de către oameni din partid.



4. S-a spus despre mine că aș avea legături cu serviciile de informații. Eu consider că mi-am făcut doar datoria, inclusiv la conducerea Comisiei pentru controlul activității SRI. Dar, după modelul „hoțul strigă hoții”, adevărații #securiști folosesc astfel de metode, nu doar pentru a mă denigra sau a mă pune într-o lumină nefavorabilă, ci și pentru a-i radicaliza pe colegi împotriva mea și pentru a determina, în final, o eventuală sancțiune.



5. Ar fi fost de așteptat ca liderii centrali ai partidului să condamne imediat aceste practici securistice și nu să le folosească pentru răfuieli personale, girându-le.



6. Discuții similare au loc în toate organizațiile județene și țin de firescul unor dezbateri mai mult sau mai puțin aprinse. Însă, nu am văzut ca vreun alt lider să devină ținta unei campanii denigratoare atât de josnice.



7. Constat că sunt o #țintă predilectă de la momentul semnării Declarației sus menționate. Campania derulată împotriva mea are scopul de a mă decredibiliza, cu riscul asumat de a destructura Organizația Județeană Dâmbovița, de a crea disensiuni între diferiți lideri ai partidului și, nu în ultimul rând, de a acoperi alte subiecte vulnerabile, aflate pe agenda publică.



8. Rămân un om #demn și îmi mențin opiniile cu privire la situația din partid. Pe fond, tot ce am declarat este corect. Dacă mi se va solicita în cadrul partidului, voi aduce și alte precizări pentru fiecare dintre subiectele atinse.



9. Contrar așteptărilor celor care au instrumentat această campanie împotriva mea, Organizația PSD Dâmbovița rămâne unită, puternică și determinată să se mențină în topul celor mai performante din țară", scrie Ţuţuianu.