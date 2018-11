Adrian Ţuţuianu: Nu mă dezic de ceea ce am făcut. Problema noastră nu este partidul, ci liderul partidului

”Eu nu am venit să votez vreodată o moţiune de cenzură împotriva unui guvern al PSD, am să votez toate actele normative care sunt importante pentru dezvoltarea economică, pentru infrastructură, pentru reforma sistemului judiciar, pentru reforma sistemului de incompatibilităţi, dar nu voi fi votant pur şi simplu, ci voi fi un votant critic al guvernării”, am declarat, miercuri, Adrian Ţuţuianu.



Acesta a explicat că nu se dezice de ceea ce a spus şi a făcut în ultima perioadă.



”Problema noastră nu este partidul, ci liderul partidului”, a mai spus Ţuţuianu, citat de News.ro.



Senatorul a explicat că Rovana Plumb, delegată preşedinte interimar al organizaţiei Dâmboviţa a PSD nu a fost de ”aproape un an” în judeţ. ”Doamna Rovana Plumb nu a venit de un an de zile în judeţul Dâmboviţa. (...) Nu a sprijinit niciodată proiecte, chiar şi acolo unde putea să o facă foarte aplicat că este ministru al fondurilor europene”, a mai afirmat Ţuţuianu.



Comitetul Executiv al PSD a votat luni pentru excluderea din partid a lui Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu, aceştia anunţând că vor contesta decizia.



Membrii Biroului Politic Judeţean al PSD Dâmboviţa, parlamentarii, primarii, consilierii judeţeni şi municipali ai organizaţie, dar şi liderii organizaţiilor locale au semnat, marţi seară, o declaraţie comună în care afirmă că îl susţin ”necondiţionat şi fără rezerve pe Adrian Ţuţuianu”. Aceştia consideră hotărârile CEx privind excluderea lui Adrian Ţuţuianu şi a lui Marian Neacşi ca fiind ”abuzive şi nefondate”. În plus, social-democraţii îi cer Rovanei Plumb să decline numirea în funcţia de preşedinte interimar.