Adriana Bahmuţeanu, pe masa de operaţie din cauza bătăilor încasate de la foştii soţi. "Este o operaţie deschisă de 5 ore"

Invitată în cadrul emisiunii Xtra Night Show, Adriana Bahmuţeanu a spus ce s-a întâmplat cu nasul ei, dar şi cum va fi întreaga procedură, scrie spynews.ro. Chiar dacă va dura cinci ore, vedeta este pregătită şi vrea neapărat să poată respira normal.

"Ca să îl putem opera cum trebuie necesită un mic implant de os cu cartilaj. E o operaţie... Mă taie un pic la o coastă. Mă duc să îmi îndrept nasul. A avansat medicina. Grefa pe care ţi-o ia de la coastă nici nu se vede. E o operaţie deschisă de cinci ore. Nu am timp că m-aş fi operat de acum un an. Eu sunt dependentă de tot felul de picături. Nu pot să respir. De la mai multe lovituri. Da (n.r. de la căsnicie). Nu mai are rost, asta e viaţa. Îi mulţumesc şi pentru asta. S-a întâmplat. Am fost la doctor, aveam fractură de piramidă nazală. Asta e, s-a întâmplat. Nu cred că şi-a dorit neapărat lucrul ăsta. Din păcate, da (n.r. a stat în continuare). Şi-a cerut scuze, nu mai intru în detalii că sunt urâte. Şi cu soţul dinainte s-a întâmplat. Nasul meu e tamponat de foştii mei soţi. Nasul s-a vindecat între timp, dar s-a vindecat strâmb. (...) Nu ştiu când mă operez, doar am vorbit cu doctorul aşa. Eu sunt mamă cu normă întreagă", a spus Adriana Bahmuţeanu.