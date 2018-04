Adriana Bahmuţeanu a slăbit 24 de kilograme. ALIMENTUL NOCIV la care A RENUNŢAT

Adriana Bahmuțeanu a renunțat definitiv la carne.

Adriana Bahmuţeanu, ANUNŢ DUREROS. Situaţia este DISPERATĂ

"M-am apucat să consum doar hrană pe bază de legume, după ce m-am simțit rău. Mă mișcam greu, eram umflată și am zis stop. Mănânc multe verdețuri, salate, și pot să spun că am avut noroc și cu faptul că nu prea îmi plăceau dulciurile. Acum, spre exemplu, poftesc la covrigi. Când merg cu prietenii la grătar, sfârâie carnea lângă mine, însă eu prefer tot legumele mele. Am ajuns la 63 de kilograme, atât am acum. Nu fac sport, dar alerg toată ziua, cu munca, după copii, acasă. Nu am timp să merg la sală și nici la saloane. Mai fac câteodată masaj", a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru Click!.