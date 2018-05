Află cheia fericirii sexuale la femei

Cu cat mai in varsta, cu atat mai bine? Da! Un studiu recent arata ca pe masura ce se scurge timpul si relatia avanseaza, femeile devin din ce in ce mai satisfacute de sex si barbatii se bucura din ce in ce mai mult de relatie in general. Dureaza chiar 25 de ani de relatie pentru ca femeile sa isi atinga apogeul sexual in relatia respectiva. Cam mult...