Ai gâtul inflamat? Remedii naturiste pentru durerile de gât

Din fericire, exista cateva remedii naturiste care te ajuta sa scapi de durerile de gat. Este imposibil sa nu ai macar unul in casa.

Remediu 1 gat inflamat. Lamaie

Unul dintre cele mai eficace remedii pentru durerile de gat este lamaia. Nu doar ca linisteste durerea, insa are si rol antiinflamator. Fierbe o lamaie, cu coaja cu tot, cu o lingura de cimbru si doua pahare de apa. Dupa ce a fiert, extrage sucul din lamaie si adauga putina miere, daca il vrei mai dulce. Aceasta limonada calda te va ajuta sa scapi de inflamatie si de durerea de gat si vei beneficia si de un plus de vitamina C pentru sistemul imunitar.

Remediu 2 gat inflamat. Curmale

Curmalele au proprietati antiinflamatorii. Fa gargara cu o infuzie preparata din patru curmale taiate si apa.

Remediu 3 gat inflamat. Salvie

Salvia are proprietati antiseptice si decongestioneaza caile respiratorii. Fierbe o lingura de salvie uscata in apa timp de 10 minute. Asteapta sa se raceasca apoi fa gargara.

Remediu 4 gat inflamat. Miere

Mierea este un remediu natural utilizat atat pentru proprietatile sale antibacteriene, cat si pentru ca alina durerea. Cand te doare gatul, ia cel putin 2-3 lingurite de miere pe zi. De asemenea, o poti folosi pentru a indulci diverse ceaiuri pe care le bei.

