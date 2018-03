Alege o carte şi află dacă ai noroc în dragoste!

Alege o carte! Dupa ce ai ales-o, citeste mai jos semnificatia ei.

9 de bate

Daca ai ales aceasta carte inseamna ca esti in defensiva. S-ar putea sa se fi intamplat in trecut ceva ce te-a facut sa fii precaut. Elibereaza-te de trecut, lamureste-te ce e cu el si lasa-l acolo unde ii este locul: in trecut.

Daca esti singur, 9 de bate mai poate insemna faptul ca esti foarte precaut in alegerea potentialilor parteneri. Analizeaza ce n-a functionat in relatiile trecute si ai grija sa nu repeti aceleasi greseli.

Daca esti intr-o relatie, 9 de bate poate fi un semnal de avertizare. Analizeaza ce nu functioneaza in relatia ta, vezi ce se poate schimba ca sa nu ai din nou de suferit. Mai poate, insemna, de asemenea, ca te simti sufocat de sentimentele partenerului de cuplu. Fii cinstit si spune-i ce simti, fara sa acuzi.

