Alege un simbol si afla care este CEA MAI MARE FRICA subconstienta a ta. Test incredibil de exact!

Deja ai idee care iti sunt fricile de care esti constient, insa samanii cred cu tarie ca simbolurile au puterea de a releva ce gandeste cu adevarat subconstientul si care este frica cea mai profunda pe care acesta o pastreaza.



Cele mai profunde frici isi au originea in copilarie, uneori chiar in viata intrauterina. Anumite experiente traite cand erai un copil mic sau foarte mic te-au marcat, ai simtit o anumita frica in toate celulele si acestea au stocat frica si experienta direct si adanc in subconstient, pentru a se asigura ca vor evita pe viitor sa ajunga din nou in acel tip de durere. Multe frici sunt irationale si nu au un fundament real, fiind percepute cu minte si emotie de copil.



De exemplu, daca ai fost cu mama la o inmormantare a unei vecine batrane, desi nu simteai nimic pentru ea, abia daca o stiai, imaginea vecinei in capela cu toate sunetele si mirosurile din jur te-au impactat puternic si ti-au construit frica de moarte, de abandon, de batranete.



Daca ai facut mai multe boacane de copil si ai fost foarte certat si cei mari te-au tratat cu raceala cateva ore, ai simtit o mare frica de respingere si de parerea celorlalti.



O frica poate fi depasita doar prin constientizarea existentei ei, intelegerea si acceptarea ei. Conectandu-te cu tine cel din copilarie, poti regasi situatia ce a stat la baza nasterii acelei frici ce te-a insotit de atunci si poti face pace cu copilul si cu frica.



Este adevarat ca cea mai mare frica a ta te tine departe de un potential mai mare al vietii tale, insa daca iti urasti frica si dai vina pe ea pentru ca exista, nu ai cum sa o depasesti si nici sa actionezi diferit. Subconstientul intotdeauna va invinge mintea constienta. O frica trebuie acceptata. E nevoie sa te imprietenesti cu ea si sa vezi ce ti-a adus ea bun in viata ? O frica te poate ajuta sa devii o persoana mai implicata, mai generoasa, mai muncitoare sau mai responsabila.



Cunoaste lucruri adanci despre tine, tinute de subconstientul tau, privind imaginea de deasupra si observand care simbol iti atrage atentia cel mai mult.



Este ochiul de sus stanga? Roata de sus dreapta? Floarea de lotus de jos stanga? Sau copacul cu ramuri de jos dreapta?



Mergi pe primul sentiment pe care il ai, nu te gandi prea mult si nu te razgandi.



Cu subconstientul se poate comunica doar prin cele 5 simturi. El rezoneaza la ce vede, ce miroase, ce gusta, ce aude si ce pipaie, nu la vorbe. In acest caz, el vede 4 imagini, se gandeste la o frica si alege. Ce alegi? Citeste mai jos care iti este frica subconstienta cea mai profunda si cum sa o gestionezi.



