Alegeri în SUA: Vedetele organizează un telethon, încurajându-i pe tineri să voteze în alegerile de la mijlocul mandatului prezidenţial

Jane Fonda şi Amy Schumer, printre vedetele care vor participa la un telethon pentru a-i încuraja pe tinerii americani să voteze



"Telethon for America", cu o durată de două ore, creat de actorul Ben Gleib, va fi transmis în direct pe platformele de streaming YouTube, Facebook Live şi pe site-ul postului Comedy Central, luni seară, anunţă organizatorii într-un comunicat.



Aceste telethon, spre deosebire de cele tradiţionale, nu va cere donaţii în bani. În schimb, privitorii vor fi îndemnaţi să sune celebrităţi pentru a discuta despre alegerile de a doua zi.





Peste 50 de actori, comedianţi şi staruri de pe YouTube vor lua parte la eveniment, inclusiv Judd Apatow, Chelsea Handler şi Olga Kay. Vedetele vor fi încurajate să transmită programul pe propriile reţele de socializare.



Telethonul va include reprezentaţii live, recitaluri şi segmente înregistrate cu explicaţii despre cum se votează. Multe dintre celebrităţile de la Hollywood şi-au îndemnat fanii să-i susţină pe reprezentanţii partidului Democrat în aceste alegeri, pentru a lupta împotriva politicii preşedintelui Donald Trump.



Acest teledon este susţinut de When We All Vote, o organizaţie independentă, nonprofit, lansată de fosta Primă Doamnă, Michelle Obama, pentru a încuraja populaţia să voteze.