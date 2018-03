Alegeri Rusia 2018: Vladimir Putin este aşteptat să câştige al patrulea mandat prezidenţial. Cine sunt CONTRACANDIDAŢII

Peste 1.500 de observatori internaţionali vor monitoriza scrutinul alături de mii de observatori ruşi. Guvernul vrea să se asigure că alegerile sunt "curate", după ce ultimele alegeri prezidenţiale, în 2012, au fost pătate de acuzaţii de fraudă şi de introducere ilegală de buletine de vot în urne.

Spre deosebire de scrutinul trecut, preşedintele în exerciţiu Vladimir Putin nu se confruntă cu opozanţi puternici.

Prezentăm pe larg extrase din interviurile acordate de Vladimir Putin jurnalistei NBC Megyn Kelly

Reporter Megyn Kelly: Aş vrea să vă întreb despre discursul privind Starea Naţiunii, apoi vom trece la unele informaţii despre dumneavoastră, (...), iar ulterior vom discuta despre chestiuni mai substanţiale.

Vladimir Putin: "Sigur că da".

Reporter: Aţi anunţat că Rusia a dezvoltat noi sisteme de arme nucleare, inclusiv o rachetă intercontinentală despre care spuneţi că face inutile sistemele antibalistice. Mulţi analişti occidentali au declarat că este vorba despre declararea unui nou Război Rece. Ne aflăm într-o nouă cursă a înarmării acum?

Vladimir Putin: "Din punctul meu de vedere, oamenii la care v-aţi referit nu sunt analişti. Ceea ce fac ei este propagandă. De ce? Deoarece toate lucrurile despre care eu am vorbit astăzi nu au fost iniţiativele mele, ci o reacţie la proiectul SUA de apărare antibalistică şi la retragerea unilaterală a Washingtonului din Tratatul antibalistic în 2002. Dacă vorbim despre o cursă a înarmării, aceasta a început în momentul în care Statele Unite s-au retras din Tratatul antibalistic. Noi am vrut să împiedicăm acest lucru. Le-am cerut partenerilor americani să lucrăm împreună la aceste programe. În primul rând, le-am spus să nu se retragă din Tratat, să nu îl distrugă. Dar SUA s-au retras. Nu noi ne-am retras, ci Statele Unite. Apoi, am sugerat din nou să colaborăm, inclusiv după această decizie. I-am spus atunci colegului meu: 'Imaginaţi-vă cum ar fi dacă Rusia şi SUA şi-ar uni forţele în domeniul esenţial al securităţii strategice. Lumea s-ar schimba o perioadă îndelungată, iar nivelul securităţii globale va atinge un punct-record'. Replica a fost: 'Este foarte interesant'. Dar la final au respins propunerile noastre. Apoi am spus: 'Înţelegeţi că va trebui să îmbunătăţim sistemele noastre militare pentru a menţine un echilibru şi pentru a a avea capacitatea de a depăşi sistemele antibalistice americane'. Au răspuns că nu dezvoltă sisteme antibalistice împotriva noastră, că suntem liberi să facem cum vrem şi că nu vor percepe acţiunile noastre ca fiind îndreptate contra SUA".

Reporter Megan Kelly: Aceste lucruri s-au întâmplat după atentatele din 11 septembrie.

Vladimir Putin: "Nu, SUA s-au retras din Tratatul antibalistic în 2002, iar conversaţiile pe care le-am menţionat au fost în 2003-2004".

Reporter: Ceea ce s-a întâmplat credeţi că a fost o eroare a SUA. Iar acum credeţi că sunt ameninţări. Consideraţi Statele Unite o ameninţare acum?

Putin: Noi am spus permanent că dezvoltarea unui sistem antirachetă (de către SUA -n.red.) creează o ameninţare la adresa noastră. Am spus mereu acest lucru. Partenerii noştri americani nu recunosc public acest lucru, argumentând că sistemul este îndreptat în principal împotriva Iranului. Dar, treptat, în cadrul conversaţiilor, au recunoscut că sistemul va distruge potenţialul Rusiei de disuasiune nucleară. Imaginaţi-vă o situaţie. Care a fost ideea semnării Tratatului în 1972? Statele Unite şi Uniunea Sovietică aveau doar două regiuni pe care le apărau de atacuri cu rachete: una în Statele Unite şi una în Uniunea Sovietică. Această situaţie a creat o ameninţare pentru un potenţial agresor că va fi atacat ca ripostă. În 2002, Statele Unite au spus: 'Nu mai avem nevoie de acest lucru. Vom crea orice vrem, la nivel global, oriunde în lume'".

Reporter: Aceste lucruri s-au petrecut după atentatele din 11 septembrie, trebuie să clarificăm acest lucru. Atentatele au avut loc pe 11 septembrie 2001, iar Statele Unite şi-au reanalizat poziţia de securitate în lume. Recunoaşteţi acest lucru?

Putin: "Nu există motive întemeiate. Este total absurd. Deoarece sistemul antibalistic oferă protecţie faţă de tipuri de rachete pe care teroriştii nu le deţin. Aceasta este o explicaţie pentru gospodinele care se uită la emisiunea dv. Dar dacă aceste gospodine pot auzi ce spun eu, dacă le arătaţi şi mă aud, vor înţelege că între atentatele din 11 septembrie şi sistemul antirachetă nu este nicio legătură. Pentru a se apăra de atacuri teroriste, marile puteri trebuie să îşi unească forţele împotriva teroriştilor, în loc să creeze ameninţări reciproce".

Reporter: În legătură cu armele pe care le-aţi prezentat, rachetele intercontinentale au fost testate şi sunt funcţionale? Deoarece unii analişti sugerează că le-aţi testat şi a fost un eşec şi că din această cauză aţi prezentat doar simulări computerizate, fără a avea imagini reale.

Putin: "Am vorbit despre diverse sisteme. La care vă referiţi? La racheta intercontinentală de mare putere?"

Reporter: Da, cea despre care spuneţi că face inutile sistemele antibalistice.

Putin: "Toate sistemele pe care le-am menţionat pot depăşi cu uşurinţă sistemele antirachetă. Toate. Aceasta este ideea acestor evoluţii".

Reporter: Dar le-aţi testat?

Putin: "Sigur că da".

Reporter: Şi au funcţionat!

Putin: "Da, foarte bine. Unele dintre aceste sisteme necesită muncă suplimentară. Unele sunt deja instalate. Unele sunt în producţia de serie. Revenind la începerea conversaţiei, există un sistem antirachetă instalat în statul american Alaska. Distanţa între Peninsula rusă Ciukotka şi Alaska este de doar 60 de kilometri. Două sisteme antirachetă sunt montate în Europa de Est. Unul există deja în România. Construirea celuilalt este aproape finalizată în Polonia. Mai sunt şi forţe navale. Nave militare americane se află foarte aproape de Rusia, atât în sud, cât şi în nord. Imaginaţi-vă cum ar fi dacă noi am desfăşura sisteme antirachetă în apropierea frontierelor dintre SUA şi Mexic şi dintre Canada şi Mexic şi dacă am trimite şi nave militare în aceste zone. Ce aţi spune? Aţi lua măsuri? Şi dacă noi v-am spune că escaladaţi cursa înarmării? Este ridicol, nu-i aşa? Exact acest lucru se întamplă".

Reporter: Adică ne spuneţi că ne aflăm într-o nouă cursă a înarmării?

Putin: "Eu vreau să spun că Statele Unite, prin retragerea din Tratatul antibalistic în 2002, ne-au forţat să dezvoltăm noi sisteme de înarmare. Le-am spus partenerilor noştri şi ne-au spus: 'Faceţi ce vreţi'. Foarte bine, asta am făcut, deci bucuraţi-vă".

Reporter: Aţi dezvăluit că Rusia dezvolta o rachetă intercontinentală nucleară care poate face inutile sistemele antibalistice.

Putin: "Sincer, în acel moment nu am ştiut cum să răspundem. Iar partenerii noştri au crezut că nu avem cu ce să răspundem. Economia noastră trecea prin momente dificile, la fel şi sectorul apărării şi armata. Prin urmare, nu cred că cineva s-ar fi gândit că într-o perioadă atât de scurtă am putea face un salt uriaş în dezvoltarea de armament strategic. Cred că CIA i-a spus preşedintelui SUA că nu vom avea nicio reacţie. Iar Pentagonul a spus ceva de genul: 'Vom dezvolta un sistem antirachetă global ultramodern'. Şi asta au făcut. Dar vă voi răspunde direct la întrebare. Vă pot spune ce le-am spus partenerilor, ce le-am spus personal la acea vreme".

Reporter: Ca să fie clar, vă referiţi la George W. Bush?

Putin: "Cine era preşedinte în 2002, 2003, 2004?"

Reporter: Acest lucru s-a întâmplat în continuu ori a fost doar în acea perioadă?

Putin: "De fapt, durează de vreo 15 ani. Noi am transmis că nu vom dezvolta sisteme de apărare antirachetă în modul american. În primul rând, pentru că este prea scump, iar noi nu avem asemenea resurse. În al doilea rând, noi nu ştim cum va funcţiona. Dar, pentru menţinerea echilibrului strategic, pentru a evita anihilarea forţelor ruse de disuasiune nucleară, vom dezvolta sisteme de atac care vor putea distruge sistemele antirachetă americane. Am spus aceste lucruri clar şi deschis, fără nicio agresiune, am spus ce vom face. Nimic personal. Iar reacţia a fost: 'Nu facem aceste lucruri împotriva voastră, faceţi ce vreţi şi vom presupune că nu sunt îndreptate împotriva SUA'".

Reporter: Să vorbim despre situaţia prezentă şi de acum înante; aţi spus că veţi folosi aceste arme dacă Rusia ori aliaţii săi sunt vizaţi de atacuri. Întrebarea este dacă vă referiţi la orice atac ori doar un atac nuclear asupra Rusiei şi aliaţilor.

Putin: "Aş vrea să spun că în 2004 am spus într-o conferinţă de presă că vom dezvolta armament şi am menţionat un sistem de rachete, Avangard. (...) Am spus deschis cum va funcţiona. Am sperat că aceste lucruri vor fi auzite şi că SUA le vor discuta cu noi, că vom coopera. Dar nu, a fost ca şi cum nu ne-ar fi auzit. Reducerea armamentului strategic şi sistemul antirachetă sunt lucruri diferite. Vom reduce numărul de rachete şi de ogive în conformitate cu Noul Tratat START. Acest lucru înseamnă că numărul va fi diminuat de ambele părţi, dar, în acelaşi timp, o parte, Statele Unite, va dezvolta sisteme antirachetă. Acest lucru va conduce la situaţia în care toate rachetele nucleare, întregul potenţial balistic rus, va fi redus la zero. De aceea, noi am legat mereu aceste lucruri unul de altul. Acest lucru s-a întâmplat în perioada sovietico- americană; sunt lucruri naturale, toată lumea întelege asta".

Reporter: Dar aveţi nemulţumirea că cele 4.000 de rachete pe care le are Rusia acum nu pot pătrunde prin sistemul antirachetă american?

Putin: "Pot, acum pot. Dar SUA dezvoltă sisteme antirachetă, crescând raza de acţiune şi precizia. Aceste arme sunt modernizate. De aceea, trebuie să răspundem în mod adecvat la aceste lucruri, pentru a putea depăşi aceste sisteme nu doar astăzi, ci şi mâine, când aveţi noi arme".

Reporter: De aceea ar fi un fapt major dacă aţi avea într-adevăr o rachetă intercontinentală nucleară, oamenii se întreabă dacă aveţi vreuna funcţională acum. Aţi spus mai devreme că unele au fost testate cu succes şi au fost excelente, iar altele nu. Deci, puteţi spune acum dacă aveţi o rachetă intercontinentală nucleară şi dacă a fost testată cu succes?

Putin: "Nu am spus că unele teste au eşuat. Toate testele au fost succese. Doar că fiecare dintre aceste sisteme este la un nivel diferit de disponibilitate. (...) Vor intra în uz, fără niciun dubiu (...). Există două motive pentru care am decide o ripostă cu forţe de disuasiune nucleară: un atac nuclear asupra Federaţiei Ruse ori un atac convenţional asupra Federaţiei Ruse, dat fiind că ameninţă existenţa statului".

Reporter Megyn Kelly: Sunteţi interesat de noi discuţii pentru prelungirea Tratatului de control al armamentului strategic?

Vladimir Putin: "Tratatul START-3 va expira curând. Suntem pregătiţi să continuăm acest dialog. Ce considerăm important? Suntem de acord cu reducerea rachetelor şi ogivelor. Totuşi, din moment ce fabricăm arme ce pot depăşi uşor sistemele antirachetă, nu mai considerăm extrem de importantă reducerea rachetelor şi ogivelor. Experţii noştri militari ştiu să efectueze inspecţii de verificare a conformării. Din acest punct de vedere, există mecanisme detaliate şi un nivel destul de mare de încredere. În general, experţii militari colaborează bine între ei. Politicienii vorbesc mult, dar experţii militari ştiu ce fac".

Reporter Megyn Kelly: Dv. sunteţi politician...

Vladimir Putin: "Sunt şi ofiţer, sunt comandantul suprem. Am fost ofiţer de informaţii 17 ani".

Reporter Megyn Kelly: Sunteţi mândru de acest lucru? Vă place că aţi fost în KGB?

Putin: "Nu văd aceste lucruri dintr-o perspectivă emoţională. Acest lucru mi-a oferit multă experienţă în diverse domenii. (...) După ce am ieşit din seviciul de informaţii, am lucrat ca adjunct al rectorului Universităţii din Sankt-Petersburg. Am lucrat cu oameni, am stabilit contacte, am motivat oameni, i-am adus împreună. Ulterior, am fost viceprimar în Sankt-Petersburg. Am asumat şi mai multă putere şi responsabilităţi. (...) În acest context, l-am întâlnit pe Henry Kissinger. Toate aceste lucruri m-am ajutat în activitate, în experienţă".

Reporter Megyn Kelly: Credeţi că această situaţie va oferă un avantaj asupra adversarilor şi aliaţilor?

Vladimir Putin: "Este greu să spun. Nu am altă experienţă". (...)

Reporter Megyn Kelly: Sunteţi la putere de mult timp şi aţi colaborat cu patru preşedinţi americani. Aveţi vreun favorit?

Putin: "Îmi pare rău, dar nu este o întrebare foarte potrivită. Fiecare dintre partenerii pe care i-am avut a fost bun în felul său. În general, practic am avut relaţii bune cu toţi. Cu Bill Clinton, chiar dacă era la sfârşitul mandatului, am putut colabora câteva luni. Apoi, cu preşedinţii George W. Bush, Barack Obama şi cu actualul preşedinte, însă într-o măsură mai mică. Toţi au meritat să fie respectaţi pentru ceva anume. În acelaşi timp, chiar dacă avem dispute şi disensiuni, cum se întâmplă frecvent (...), totuşi reuşim să menţinem relaţii normale, umane".

Reporter Megyn Kelly: În multe imagini difuzate în SUA apăreţi pe un cal, fără cămaşă...

Vladimir Putin: "Am şi vacanţe. Aveţi colegi jurnalişti în Rusia, există Internetul. Dar nu facem asta cu un scop anume. Le place să îmi facă fotografii. (...) Am văzut poze în care apar pe un urs. Nu am fost deocamdată pe un urs, dar deja există astfel de imagini".

Reporter Megyn Kelly: Alegerile din Rusia se apropie, aveţi 65 de ani, iar mulţi oameni ar începe să îşi reducă activităţile. Vă gândiţi la acest lucru în viitor?

Vladimir Putin: "În primul rând, în lume sunt mulţi politicieni mai vârstnici decât mine şi care încă lucrează activ".

Reporter: Inclusiv în Statele Unite.

Vladimir Putin: "Nu doar în Statele Unite, ci şi în alte ţări. Există mulţi politicieni de acest fel, în Europa şi oriunde în lume. Dar atunci când o persoană asumă cele mai înalte poziţii, trebuie să o facă din prima până în ultima zi a vieţii".

Reporter Megyn Kelly: Care este cea mai mare realizare ca preşedinte şi cea mai mare greşeală?

"Cea mai mare realizare este că economia Rusiei s-a schimbat radical. Aproape că s-a dublat ca amploare. Numărul persoanelor aflate sub pragul sărăciei s-a redus la jumătate. Totuşi, numărul persoanelor care trăiesc sub pragul sărăciei rămâne mare şi trebuie să lucrăm la acest lucru. Trebuie să reducem diferenţele dintre persoanele cu venituri foarte mari şi cele cu venituri mici. În acest context, am avut multe realizări şi multe probleme rămase nerezolvate", a precizat Putin, evocând adoptarea unei serii de măsuri sociale. Economia Rusiei s-a schimbat mult, dar nu ne-am atins principalul obiectiv economic: nu am modificat încă structura economică; în momentul iniţierii reformelor inflaţia era de circa 30%, iar în prezent este de 2,2%".

Reporter Megyn Kelly: De ce aţi permite atacuri de genul ingerinţelor electorale asupra Statelor Unite?

Vladimir Putin: "Ce vă face să credeţi că autorităţile ruse ori eu am acordat permisiunea pentru aşa ceva? (...) Indivizii implicaţi în ingerinţele electorale din SUA nu reprezintă Administraţia Rusiei. Chiar dacă am presupune, deşi nu sunt sută la sută sigur, că au făcut ceva în timpul campaniei electorale prezidenţiale (nu ştiu nimic despre asta), aceste activităţi nu au nicio legătură cu poziţia Administraţiei Rusiei. (...) Avem relaţii complicate între Statele Unite şi Rusia. (...) Dar nu au existat ingerinţe în activităţile politice din Statele Unite".

"Noi purtăm discuţii cu prietenii şi partenerii noştri americani, oameni ce reprezintă Administraţia, iar, când ne spun că unii ruşi au avut ingerinţe în scrutinul din SUA, le spunem: 'Şi dumneavoastră vă implicaţi constant în viaţa noastră politică'. Nu veţi crede, dar nici măcar nu neagă. Ştiţi ce ne-au spus ultima dată? Au spus: 'Da, avem ingerinţe, dar suntem îndreptăţiţi să procedăm aşa, deoarece promovăm democraţia, iar dumneavoastră nu, astfel că dumneavoastră nu puteţi face acest lucru'".

Reporter Megyn Kelly: Aţi extrăda în SUA persoanele acuzate?

Vladimir Putin: "Niciodată. La fel ca SUA, Rusia nu îşi extrădează nicăieri cetăţenii. (...) În plus, nu cred că a fost comis nimic ilegal".

Reporter Megyn Kelly: Aţi afirmat că SUA s-au implicat în alegerile din Rusia.

Vladimir Putin: "Statele Unite fac mereu acest lucru".

Reporter Megyn Kelly: Dar Rusia nu a făcut asta în SUA?

Vladimir Putin: "Nu, nu există astfel de planuri în Rusia. Este imposibil ca noi să facem asta. Avem principii prin care nu permitem ingerinţele altora în afacerile noastre interne şi nu ne amestecăm nici noi. Apoi, nu avem nici instrumente în acest sens".

(...)

Reporter Megyn Kelly: Treisprezece cetăţeni ruşi plus trei companii au avut ingerinţe în alegerile din SUA. E in regulă pentru dv.?

Vladimir Putin: "Nu îmi pasă, ei nu reprezintă Guvernul, nu reprezintă interesele statului. (...) Dacă ar fi încălcat legi din Rusia, noi i-am ancheta. Dacă nu, nu avem motive să îi anchetăm aici (...).

Reporter Megyn Kelly: Vă ofer o dovadă. Andrei Kruţkih este consilier al Kremlinului în domeniul activităţilor cibernetice.

Vladimir Putin: "Uneori cred că glumiţi. Şi ce? Avem 2.000 de oameni care lucrează în Administraţia mea; credeţi că eu controlez ce face fiecare?! (...)"

Reporter Megyn Kelly: Sancţiunile împotriva Rusiei nu au fost anulate.

Vladimir Putin: "Sancţiunile nu au nicio legătură cu mitul ingerinţelor ruse în scrutinul prezidenţial din SUA. Sancţiunile au alt scop: dorinţa blocării progreselor Rusiei, dorinţa izolării Rusiei. Politica izolării Rusiei a fost praticată de zeci de ani, iar acum a fost reactivată".

Reporter Megyn Kelly: Rusia poate fi izolată în domeniul cibernetic?

Vladimir Putin: "Cred că este imposibil ca Rusia să fie izolată în vreun domeniu. Trebuie să înţelegeţi acest lucru. Nu puteţi izola nici măcar Coreea de Nord. Despre ce vorbiţi? (...) Şi de ce trebuie să izolăm, să atacăm ori să marginalizăm pe cineva? Noi oferim cooperare".

Reporter Megyn Kelly: Mi-aţi spus că SUA s-au implicat în alegerile din Rusia şi că Rusia are un arsenal cibernetic masiv. Dar că nu a fost folosit. Pare neplauzibil.

Vladimir Putin: "Mie nu mi se pare deloc neplauzibil, pentru că noi nu avem obiectivul de a avea ingerinţe. De ce am face asta? În ce scop?"

Reporter: Pentru a genera haos.

Putin: "În urmă cu ceva timp, preşedintele Donald Trump a spus ceva absolut corect. A spus că, dacă obiectivul Rusiei a fost a genera haos, a fost atins. Dar acest haos nu este rezultatul ingerinţelor ruse, ci sunt efecte ale sistemului politic american, luptele interne, dezordinea, disensiunile. Rusia nu are nicio legătură cu aceste lucruri. (...) Poziţia oficială a Rusiei este că nu ne implicăm în afacerile politice ale altor state. Iar modul în care este pusă problema, că SUA poate interveni în alte ţări deoarece promovează democraţia, iar noi nu, acest lucru generează conflicte. Trebuie să trataţi partenerii cu respect, iar ei vor avea de asemenea respect".

(...)

Reporter Megyn Kelly: Să vă întreb despre preşedintele Trump. Nu spune niciodată nimic dur despre dv. De ce credeţi că se poartă atât de frumos?

Vladimir Putin: ""Din punctul meu de vedere, nu cred că se poartă frumos cu mine în mod personal. Cred că este o persoană cu experienţă, un om de afaceri cu foarte multă experienţă şi înţelege că atunci când ai nevoie să fii partener cu cineva trebuie să îţi tratezi cu respect viitorul ori actualul partener. (...) Cred că este o abordare pur pragmatică. (...)

Reporter Megyn Kelly: Ce părere aveţi despre preşedintele Donald Trump?

Vladimir Putin: "Întrebarea nu este total potrivită, activitatea preşedintelui Trump trebuie evaluată de poporul american. Aş spune că, fie că vă place fie că nu, deşi nu vă convin multe lucruri, face tot ce poate pentru a respecta promisiunile electorale făcute poporului american". (...)

Reporter: Urmează să fiţi reales preşedinte...

Vladimir Putin: "Vom vedea ce vor decide alegătorii ruşi".

Reporter: Ce planuri aveţi? Preşedintele Chinei tocmai a dispus eliminarea limitelor mandatelor. Aveţi de gând să faceţi ceva de genul acesta?

Putin: "Nu cred că ar trebui să vorbesc despre planurile mele politice la această întâlnire, în această conversaţie cu un post de televiziune american. V-am spus deja, eu nu am modificat niciodată Constituţia, nu am adaptat-o la nevoile mele şi nu am niciun astfel de plan".

Reporter: Aveţi vreun succesor, v-aţi gândit la cineva?

"M-am gândit la acest lucru începând din anul 2000. A te gândi nu este o crimă, dar, la final, alegerea va aparţine poporului rus. Indiferent dacă îţi place ori nu cineva, sunt şi alţi candidaţi, iar decizia finală le aparţine cetăţenilor Federaţiei Ruse", a spus Putin.

Reporter Megyn Kelly: Să vă întreb puţin despre atacurile din Siria. Credeţi că informaţiile despre atacurile chimice sunt ştiri false?

"Sigur că da. În primul rând, Guvernul Siriei a distrus armamentul chimic în urmă cu mult timp. În al doilea rând, ştim că militanţii insurgenţi au planuri pentru a simula atacuri chimice atribuite armatei siriene. În al treilea rând, toate încercările repetate din trecut, toate acuzaţiile au fost folosite pentru consolidarea eforturilor contra preşedintelui Bashar al-Assad. (...) Sunt vehiculate minciuni. Sunt minciuni de genul celei despre substanţa de culoare albă care ar fi dovedit că Irakul avea arme de distrugere în masă, substanţă oferită de CIA secretarului de Stat american. Acesta a prezentat scuze ulterior, dar daunele fuseseră deja provocate, ţara fusese ruinată. Şi în acest caz sunt ştiri false, lipsite de consistenţă. Trebuie efectuată o investigaţie pentru colectarea de probe. Suntem favorabili unei investigaţii" internaţionale obiective.