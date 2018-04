Alertă în Cluj! Poliţiştii caută un bărbat suspectat de pedofilie. Mai multe eleve au acuzat că au fost acostate în faţa şcolii

Incidentele s-au petrecut în zilele de 18 și 19 aprilie. O profesoară de la Școala Iuliu Hațieganu a fotografiat maşina bărbatului suspectat de pedofilie și trimis imaginile la poliție.

"Individul care stătea în zona școlii și aborda fetițele a fost identificat și urmează să fie adus la audieri. Acesta ar fi abordat fetițele cînd ieșeau de la școală. Într-o zi a fost găsit cu organul genital la vedere și în altă zi a fost surprins cu mâna în zona intimă, în apropierea unei fetițe și avea în mână un telefon”, au precizat surse din cadrul anchetei citate de stiridecluj.ro.

"ATENTIE PARINTI!!!!!(anunt postat de invatatoarea copilului meu, invata la scola Iuliu Hateganu) Vreau sa va aduc la cunoștință un incident petrecut lângă școala unde ne desfășurăm semi-internatul. Joi și vineri dimineata un individ parcat intr-o mașină pe trotuarul de lângă școală, a abordat doua fetițe (una din clasa noastra, iar cealalta din alta clasa a IV-a).

Si-a coborât pantalonii și le-a întrebat dacă vor sa-l însoțească. Azi am reusit sa il identificam. L-am abordat, am pozat mașina și pe el. Are un Ford negru, cu numărul CJ-81-MKI. Am anunțat Poliția, care a spus ca va pune masina sub urmărire. Am discutat cu copiii despre incident și v-am adus la cunoștință, în ideea de a spori siguranța lor!!!".