Alertă meteo, ANM a emis un COD GALBEN sâmbătă. Este afectată jumătate de ţară

COD GALBEN Valabil de la 8:35 până la ora 10:00



In zona : Județul Suceava: Rădăuți, Cajvana, Arbore, Todirești, Dărmănești, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Grănicești, Volovăț, Dornești, Satu Mare, Bălcăuți, Iaslovăț, Calafindești, Șerbăuți, Burla;

Județul Vaslui: Zăpodeni, Rebricea, Todirești, Ștefan cel Mare, Oșești, Negrești, Vulturești;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Gugești, Vânători, Țifești, Garoafa, Slobozia Bradului, Dumbrăveni, Pufești, Popești, Golești, Tâmboești, Obrejița;



Se vor semnala : Ceață care determină scăderea vizibilității, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Valabil de la : 10-11-2018 ora 8:30 până la : 10-11-2018 ora 11:00



In zona : Județul Arad: Arad, Lipova, Vladimirescu, Zăbrani, Ghioroc, Săvârșin, Fântânele, Bârzava, Conop, Păuliș, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Ususău, Bata, Frumușeni;



Se vor semnala : ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m

Valabil de la : 10-11-2018 ora 8:15 până la : 10-11-2018 ora 10:00



In zona : Județul Giurgiu: Giurgiu, Frătești, Oinacu, Vedea, Stănești, Malu, Slobozia, Gostinu;

Județul Călăraşi: Chirnogi, Spanțov, Oltenița;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m

Valabil de la : 10-11-2018 ora 8:00 până la : 10-11-2018 ora 11:00



In zona : Județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Baciu, Apahida, Viișoara, Tritenii de Jos, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Cuzdrioara, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Țaga, Vad, Suatu, Sânmărtin, Dăbâca, Geaca, Săndulești, Tureni, Pălatca, Aiton, Ploscoș;

Județul Sălaj: Hida, Românași, Gâlgău, Ileanda, Cuzăplac, Sânmihaiu Almașului, Dragu, Poiana Blenchii, Zimbor, Rus;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Nimigea, Șintereag, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Nușeni, Șieu-Odorhei, Ciceu - Mihăiești;

Județul Satu Mare: Satu Mare, Carei, Ardud, Lazuri, Odoreu, Vetiș, Moftin, Păulești, Culciu, Sanislău, Berveni, Dorolț, Botiz, Viile Satu Mare, Căpleni, Pișcolt, Doba, Andrid, Căuaș, Santău, Tiream, Foieni, Petrești, Pir, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Cămin;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

Valabil de la : 10-11-2018 ora 8:00 până la : 10-11-2018 ora 11:00



In zona : Județul Bihor: Săcueni, Valea lui Mihai, Diosig, Șimian, Curtuișeni, Tarcea, Cherechiu;

Județul Hunedoara: Deva, Orăștie, Simeria, Ilia, Dobra, Șoimuș, Beriu, Romos, Geoagiu, Vețel, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Turdaș, Băcia, Lăpugiu de Jos, Mărtinești, Cârjiți;



Se vor semnala : ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m

Valabil de la : 10-11-2018 ora 7:40 până la : 10-11-2018 ora 10:00



In zona : Județul Braşov: Făgăraș, Codlea, Râșnov, Victoria, Ghimbav, Dumbrăvița, Vulcan, Cristian, Șinca, Recea, Mândra, Voila, Șercaia, Hârseni, Viștea, Ucea, Părău, Lisa, Beclean, Șinca Nouă, Sâmbăta de Sus, Holbav, Drăguș;

Județul Sibiu: Sibiu, Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Săliște, Șelimbăr, Miercurea Sibiului, Racovița, Porumbacu de Jos, Orlat, Cristian, Șura Mare, Arpașu de Jos, Șura Mică, Tilișca, Poplaca, Apoldu de Jos, Cârțișoara;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

Valabil de la : 10-11-2018 ora 7:20 până la : 10-11-2018 ora 10:00



In zona : Județul Ialomiţa: Slobozia, Fetești, Țăndărei, Făcăeni, Bordușani, Scânteia, Săveni, Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiței, Ograda, Gheorghe Lazăr, Vlădeni, Ciulnița, Sudiți, Bucu, Movila, Stelnica, Platonești, Cosâmbești, Valea Ciorii, Giurgeni, Mărculești;

Județul Brăila: Însurăței, Viziru, Tufești, Chișcani, Victoria, Traian, Stăncuța, Gropeni, Bărăganul, Berteștii de Jos, Unirea, Tichilești;

Județul Călăraşi: Călărași, Modelu, Borcea, Dragalina, Roseți, Perișoru, Ciocănești, Grădiștea, Jegălia, Cuza Voda, Independența, Unirea, Ștefan cel Mare, Alexandru Odobescu, Ștefan Vodă, Vâlcelele, Dichiseni;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m

Valabil de la : 10-11-2018 ora 7:15 până la : 10-11-2018 ora 10:00



In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

Valabil de la : 10-11-2018 ora 7:10 până la : 10-11-2018 ora 10:00



In zona : Județul Botoşani: Botoșani, Mihai Eminescu, Bălușeni, Cristești, Curtești, Răchiți, Stăuceni, Roma;

Județul Galaţi: Galați, Tulucești, Vânători, Smârdan, Șendreni;



Se vor semnala : Ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m.

Valabil de la : 10-11-2018 ora 7:00 până la : 10-11-2018 ora 10:00



In zona : Județul Mureş: Târgu Mureș, Târnăveni, Luduș, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Sarmașu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Adămuș, Pănet, Gornești, Miercurea Nirajului, Cristești, Ceuașu de Câmpie, Ernei, Acățari, Mica, Crăciunești, Reghin, Gănești, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Gălești, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Suplac, Breaza, Miheșu de Câmpie, Beica de Jos, Sânger, Ogra, Cuci, Iclănzel, Voivodeni, Păsăreni, Șăulia, Cucerdea, Bogata, Livezeni, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Corunca, Ațintiș, Coroisânmărtin, Grebenișu de Câmpie, Mădăraș, Zagăr, Băla, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

Valabil de la : 10-11-2018 ora 7:00 până la : 10-11-2018 ora 10:00



In zona : Județul Dolj: Calafat, Băilești, Dăbuleni, Poiana Mare, Moțăței, Sadova, Daneți, Călărași, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Galicea Mare, Desa, Bistreț, Bârca, Gighera, Rast, Bechet, Afumați, Goicea, Giurgița, Urzicuța, Gângiova, Piscu Vechi, Dobrești, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Dobrotești, Cioroiași, Siliștea Crucii, Măceșu de Sus, Catane, Măceșu de Jos, Cârna;



Se vor semnala : Ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m

Valabil de la : 10-11-2018 ora 6:25 până la : 10-11-2018 ora 10:00



In zona : Județul Alba: Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Lopadea Nouă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Crăciunelu de Jos, Roșia de Secaș, Hopârta, Rădești, Cut, Ohaba;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m