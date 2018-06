Alimente care conţin o cantitate mare de estrogen

Cum îți poți da seama dacă organismul primește cantitatea necesară de estrogen? Incluzând în dietă alimente care îl conțin, și anume:

Semințe de in

Semințele de in sunt considerate cele mai bune surse de estrogen; conțin de trei ori mai mulți fitoestrogeni decât boabele de soia. Mai mult, semințele de in sunt surse importante de fibre dietetice și acizi grași Omega-3 și scad nivelul crescut de colesterol rău. Adaugă o lingură de semințe de in în iaurtul pe care-l mănânci dimineața cu fulgi de ovăz sau fructe uscate. Ele pot fi folosite în diverse rețete de prăjituri precum brioșele.

Citeşte şi 6 alimente care îţi omoară inteligenţa pe care vrei să le eviţi

Produse din soia

Soia este alimentul care conține cea mai mare cantitate de estrogen și fitoestrogeni. Produsele pe bază de soia pe care le poți include în dieta ta zilnică sunt: laptele de soia, iaurtul de soia, tofu. Ele sunt o alternativă sănătoasă la produsele lactate.

Fistic

Datorită faptului că este o sursă importantă de estrogen, fisticul poate fi gustarea ta dintre mese. Mai mult, se spune că este dintre toate nucile fisticul conține cea mai mare cantitate de estrogen și substanțe nutritive. Pot fi mâncate crude sau prăjite, fără sare.

Fasole verde

Această legumă verde este foarte scăzută în calorii și bogată în substanțe nutritive, inclusiv estrogen. Totodată, fasolea verde este sursă importantă de fier, un mineral despre care știm că îmbunătățește fertilitatea la femei. Gătește-ți fasole verde de cel puțin de două ori pe săptămână.

Citeşte şi Obiceiul matinal care previne poftele alimentare

Căpșuni

Când vine vorba de fructe, căpșunile sunt considerate cele mai bun surse de estrogen. Aceste fructe roșii nu numai că sunt bogate în fitoestrogeni, ci conținutul ridicat de substanțe nutritive are efecte pozitive asupra sănătății pielii și părului, crescând în același timp nivelul de energie și scăzând riscul de obezitate.

Usturoi

Usturoiul este bogat în izoflavone, compuși derivați din estrogeni și fitoestrogeni. Mai mult, știm despre usturoi că are proprietăți medicinale care contribuie la menținerea stării de sănătate generale. Include usturoiul în alimentația ta, zi de zi.

Ține sub control nivelul estrogenului!