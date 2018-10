Alimente şi băuturi care îţi deshidratează corpul

Exista mitul potrivit caruia cafeaua si ceaiul te deshidrateaza. Din fericire pentru iubitorii de cafea cu gheata, trebuie spus ca nu trebuie sa-si faca griji, in ceea ce priveste hidratarea. Atat cafeaua, cat si apa sunt bogate in apa. Si, in vreme ce cafeina din bautura este deshidratanta, apa te va face sa fii mult mai hidratat la final dupa ce ai terminat de bautut cafeaua/ceaiul. Chiar si sucul, care nu este recomandat pentru a fi consumat cand iti este sete, nu are suficienta cafeina pentru a te simti deshidratat.

In cazul in care exagerezi cu consumul de cafeina, mai mult de 500-600 de mililitri pe zi este posibil sa te deshidratezi, sustin studii efectuate de Mayo Clinic.

Din fericire, daca nu consumi mai mult de 5 cesti de cafea pe zi, n-ai de ce sa te ingrijorezi.

In afara de consumul excesiv de cafeina, exista si alte alimente si bauturi care pot contribui la deshidratare. Asta nu inseamna ca trebuie sa eviti consumul acestor produse in timpul sezonului cald, insa este o idee excelenta sa consumi mai multe lichide daca dieta ta contine umatoarele produse:

1. Proteine

Un numar mare de oameni aleg o dieta bogata in proteine. Insa, indiferent ca esti interesat de cresterea masei musculare sau sa-ti potolesti foamea, un efect secundar mai putin cunoscut al consumului de proteine este deshidratarea. Corpul este nevoit sa foloseasca mai multa apa pentru a elimina nitrogenul din proteina, ceea ce are ca efect mai multe drumuri la toaleta. Asta nu inseamna ca trebuie sa-ti schimbi dieta, ci sa consumi mai multe lichide.

