Alina Gorghiu: Demisia ministrului de Interne este obligatorie

"Demisia este obligatorie 110% pentru Carmen Dan după ce s-a văzut la audierea publică din Parlament de astăzi. Ştim bine că nu are alfabetul litere câte planuri / teze false are Liviu Dragnea pentru a încerca salvarea ei (şi a lui!). Dar totul are un sfârşit. Acesta. Astăzi, doamna ministru a ieşit în faţă cu o poezie nouă! În seara de 10 august ar fi stat în biroul ei de la minister şi abia dacă a ştiut/înţeles ce s-a întâmplat. A cerut în treacăt ceva informaţii ... Crede cineva? Să nu uităm ce a fost şi zilele trecute. Duminică a spus că este vina manifestanţilor paşnici că au ajuns să fie gazaţi şi mulţi şi bătuţi de jandarmerie, pentru că au fost şi nişte oameni violenţi amestecaţi printre ei. Plan eşuat, nimeni nu a acceptat o astfel de afirmaţie cinică", a scris Gorghiu, marţi, pe Facebook.

Ea susţine că blocarea "ilegală" a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaţilor a fost altă "şmecherie de tip Teleorman" pentru ca moţiunea simplă a PNL, care ar fi obligat-o pe Carmen Dan la explicaţii publice, să nu poată fi depusă.

"Este evident unde este răspunderea politică. La Dragnea, sponsorul politic al lui Dan. Dar demisia ministrului de Interne trebuie să fie rapidă. Să se închidă cât mai repede robinetul acesta prin care vin în spaţiul public numai minciuni. Şi să meargă şi ancheta mai uşor", a mai scris senatorul liberal.

Carmen Dan, ministrul de Interne, secretarul de stat Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, şi reprezentanți ai Jandarmeriei au venit marţi la Comisia de Apărare din Parlament pentru a fi audiați în legătură cu violențele din 10 august, din Piața Victoriei. Presa a fost invitată afară de la partea cu răspunsuri ale ministrului, deoarece informaţiile provin dintr-un raport clasificat Secret de serviciu.