Alis Grasu: 1.332 de solicitări la Ambulanţă în 24 de ore. 39 cazuri de fracturi, luxaţii sau entorse

"Este vorba despre 1.332 de solicitări în 24 de ore. Dintre acestea, 773 urgenţe de cod roşu şi cod galben. Dintre urgenţe, 107 în loc public. 18 persoane fără adăpost au fost transportate la adăposturile primăriilor sau la spitale, dacă au fost cazuri medicale. 39 de accidente minore prin cădere, suspiciuni de luxaţii, fracturi, entorse", a afirmat medicul.



Alis Grasu a spus că ambulanţele intră cu dificultate pe străzile laterale şi pe alei din cauza maşinilor parcate pe ambele sensuri.



"Noi am luat măsuri de siguranţă, avem un protocol încheiat cu o societate de off road, care are un număr permanent în dispecerat, îi anunţăm pe ei de fiecare dată când avem o ambulanţă blocată, dar anunţăm şi Consiliul Judeţean Ilfov, astfel încât să fie deblocate ambulanţele şi să devină operaţionale. În toate aceste nopţi cu cod galben şi portocaliu, câte şapte echipe din programul de voluntariat "Există un erou", cu mijloace proprii, cu maşini personale, au mers în zonele frecventate de oameni fără adăpost şi au identificat astfel de persoane, ne-au anunţat, i-am transportat la spital sau la adăposturi. Dacă aceştia au refuzat, au primit ceai cald şi în unele situaţii - o pătură sau o haină", a precizat managerul SABIF.