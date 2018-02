ALL STAR GAME 2018 LIVE STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM SPORT. NBA ALL STAR GAME 2018 se anunţă cu adevărat impresionant. E plin de premiere şi de nume grele care vor încerca să ofere show total. TELEKOM SPORT transmite, de la ora 3:00, ALL STAR GAME 2018 LIVE STREAM ONLINE VIDEO.

După ce fanii şi antrenorii au stabilit titularii, respectiv rezervele din ambele Conferinţe, în scenă au intrat baschetbaliştii care au primit cele mai multe voturi pe internet, adică LeBron James (Cleveland Cavaliers, Est) şi Stephen Curry (Golden State Warriors, Vest). Cei doi căpitani au fost puşi să amestece echipele, alegând pe rând baschetbaliştii preferaţi (titularii şi rezervele), indiferent de Conferinţă. Astfel, echipa Le Bron James va avea în componenţă şapte jucători din Est şi cinci din Vest. De partea cealaltă, echipa Stephen Curry e alcătuită din cinci baschetbalişti din Est şi şapte din Vest. Schimbarea a fost decisă pentru a aduce un plus de spectacol în NBA All Star Game 2018, dar va anihila în totalitate rivalitatea Est-Vest. NBA ALL STAR GAME 2018 este programat, în nopatea de duminică spre luni, de la ora 3:00, la Staples Center din Los Angeles.

LeBron James l-a inclus în lotul titularilor pe Kyrie Irving, plecat chiar vara trecută de la Cleveland Cavaliers la Boston Celtics, pentru a nu mai fi în umbra primului. A mai luat şi doi jucători de la New Orleans Pelicans, pe DeMarcus Cousins şi Anthony Davis, precum şi pe Kevin Durant de la Golden State Warriors.

Stephen Curry a optat pentru două noi fenomene din NBA, Giannis Antetokounmpo de la Milwaukee Bucks şi Joel Embiid de la Philadelphia 76ers. Apoi i-a luat pe DeMar DeRozan de la Toronto Raptors şi pe James Harden de la Houston Rockets.

ALL STAR GAME 2018 este programat, în nopatea de duminică spre luni, de la ora 3:00, la Staples Center din Los Angeles. Din acest an, nu se mai joacă Est - Vest, ci a fost adoptat un nou sistem de alegere a celor două echipe.