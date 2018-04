Alpha Bank face angajări. Caută oameni care au cel puţin studii medii

Alpha Bank angajează pe postul de casier.

Candidatul potrivit pentru acest post are experienţă în mânuirea banilor, lei şi valută, cel puţin studii medii, e responsabil, serios, atent la detalii.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Alpha Bank angajează în front office.

Candidaţii potriviţi au studii superioare, preferabil cu profil economic, au abilităţi de negociere şi vânzare, sunt dinamici, entuziaşti, au iniţiativă, sunt flexibili.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Alpha Bank angajează şef de agenţie. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare cu profil economic, cel puţin patru ani experienţă în domeniul bancar, din care minimum doi ani experienţă profesională, preferabil, într-o poziţie similară. Cunoaşte legislaţia bancară, engleza, are abilităţi de coordonare, comunicare şi relaţionare interpersonală, e orientat către clienţi şi către atingerea obiectivelor propuse. Are gândire analitică, excelente abilităţi de negociere şi vânzare, e credibil, serios, încrezător în forţele proprii.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Alpha Bank angajează agenţi de vânzări. Se caută studenţi sau absolvenţi de facultate, dispuşi la efort susţinut şi muncă pe teren, orientaţi către rezultate, cu abilităţi de comunicare.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Lista completă a locurilor de muncă vacante la Alpha Bank o puteţi consulta la acest link.