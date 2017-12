Amintiri din alte vieţi? Lucruri uimitoare spuse de copii despre vieţile anterioare

Iata 8 povesti pe care mamele le-au impartasit in social media.

1. Cand fiul meu avea 3 ani, mi-a spus „Noul meu tatic seamana foarte bine cu mine". „Cum asa?". „Vechiul meu tata era foarte rau. M-a injunghiat in spate si am murit. Imi place foarte mult noul meu tatic. Nu mi-ar face niciun rau".

2. Mama mi-a povestit ca atunci cand eram mai mica, a fost nevoie sa ma scoata rapid dintr-un magazin dupa ce am vazut un barbat. Urlam atat de tare incat nu s-a mai inteles nimeni cu mine. In masina i-am spus mamei sa ma ia de langa prima mea mama care m-a bagat sub o podea si m-a acoperit. Am adormit acolo si cand m-am trezit eram langa noua mea mama. Mama mea a fost multa vreme spierata de aceasta povestire, ea fiind mama mea biologica.

3. Fiul meu de 5 ani mi-a spus odata din senin. „Inainte sa ma nasc aici am avut o sora. Ea si mama mea sunt foarte batrane acum. Ele au scapat din flacarile care au cuprins masina. Dar eu nu!".

4. Fiica mea de doi ani si jumatate ne-a spus in timp ce ii faceam igiena intima. „O, nu! Nimeni nu are voie sa ma atinga acolo. Au incercat odata. Au spart usa si au incercat. Dar eu m-am luptat. Am murit si iata-ma din nou".

