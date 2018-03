Ana Maria Barnoschi va ajunge pe MASA DE OPERAŢIE. "Am început să am sângerări!"

Ana Maria Barnoschi se opereaza la nas.

"Ma operez la nas. Am mai multe probleme medicale! Nu e un moft. Nu imi plac operatiile, imi e frica de ele. Am evitat operatia cat am putut. Am tot amanat-o pana cand nu s-a mai putut. De cateva luni de zile am inceput sa am sangerari. Mi-e teama ca o sa ma doara, am tot auzit cazuri. Stiu ca o sa fiu umflata, o sa am capul cat un dovleac si nu o sa-mi placa. Sper ca totul sa fie bine dupa aceea", a declarat Ana Maria Barnoschi.

"Nu doare, o sa fie o vanataie mica acolo. O sa facem ceva armonios, nu facem modificari mari, nu o transformam intr-o alta persoana. S-ar putea sa se invineteasca un pic la ochi, depinde. Sunt probleme mari, functionale, trebuie rezolvate acelea", a spus medicul care o opereaza pe Ana Maria Barnoschi.