Anamaria Prodan, despre ultima dorinţă a mamei sale: "Voi continua eu..."

Prezentatoarea TV găsește în fiecare zi puterea să treacă peste tragedia care i-a marcat viața. Anamaria a vorbit despre momentul în care a aflat de ce boală suferă mama sa. De asemenea, aceasta a povestit și cum a reușit să țină acest secret de mama sa.

„Eu am fost singura care a știut secundă de secundă diagnosticul. La o anumită perioadă am decis să-i spun și surorii mele. Am știut încă de la început ce urma să se întâmple, care va fi deznodământul. Ne-am luptat cumplit să îi îmbunătățim calitatea vieții, ne-am luptat ca mama să nu afle ce se întâmplă cu ea.

Acesta a fost și motivul pentru care mama a rezistat atât de mult, pentru că ea nu a știut diagnosticul niciodată. Am trăit la intensitate maximă fiecare secundă pe care am avut-o la dispoziție.

Am fost cu ea peste tot. Ne-am plimbat. Am râs și ne-am bucurat de fiecare moment împreună. Noi mergeam, de fapt, la tratament sau să aflu eu alte opinii ale medicilor, însă mama știa că mergem la cumpărături de haine", a spus Anamaria Prodan pentru unica.ro.

De asemenea, aceasta a dezvăluit care este singura dorință pe care nu a reușit să o îndeplinească încă pentru mama ei.

„Este singura dorință a ei pe care mi-a spus-o și nu am reușit să o fac în timp util. Sper ca, în maxim două luni, să-i tipăresc și cartea. Eu îmi doream să i-o ofer cadou de ziua ei, la 70 de ani, însă nu a fost gata.

Mama deja își scrisese o parte din viață, însă voi continua eu mai departe. De fapt, aproximativ 80% din carte va fi scrisă de mine. Încă nu am decis ce titlu și ce copertă va avea", a mai spus Anamaria Prodan, pentru unica.ro.