Anamaria Prodan, DIETA-FULGER. Cum a reuşit să slăbească 15 KILOGRAME în 15 ZILE

Anamaria Prodan a vorbit, in cadrul unui interviu, despre dieta pe care a urmat-o ca sa slabeasca.

"Eu daca imi doresc ceva nu-mi sta nimic in cale! Este o dieta prin care toti sportivii mari ai lumii slabesc. Nu am mai mancat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru ca organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curatat tenul, am slabit frumos. Am baut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, in ultima perioada nici nu mai puteam sa-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Si apa, foarte multa apa. Aveam non-stop sucul in mana. Daca ma opream undeva, il puneam la frigider", a declarat Anamaria Prodan.

Vedeta a mai dezvaluit ca a consumat mult timp si supa de legume si fructe: "Supa de legume si fructe! 15 zile!".