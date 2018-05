ANAMARIA PRODAN, doborâtă de DURERE: a leşinat la mormântul mamei sale. Ce s-a întâmplat la CIMITIRUL BELLU

Anamaria Prodan a leşinat la mormântul mamei sale de la Cimitirul Bellu.

"Ana i-a fost aproape cantaretei pana in ultima clipa de viata. In anul in care Ionela Prodan s-a luptat cu maladia la pancreas a dus-o peste tot in lume, numai sa o salveze. Apoi, a stat cu ea la spital zi si noapte, cu speranta ca, intr-o buna zi, se va face bine. Din pacate, soarta a vrut altfel. Din acest motiv insa, fata nu poate sa accepte inca moartea mamei. E greu sa vezi doar un mormant rece si atat, si sa te gandesti ca parintele tau nu mai este. De aceea, vorbele preotului de la slujba facuta cu ocazia pomenii de 40 de zile si-au pus amprenta asupra ei atat de puternic, de nu si-a mai putut stapani lacrimile. Pur si simplu, era distrusa", a dezvaluit Elena Merisoreanu.

Persoane apropiate agentei FIFA sustin ca starea ei s-a inrautatit dupa slujba, la plecarea din cimitir: "Anamaria Prodan a fost dusa pe brate dupa pomana mamei sale. Ii era rau si nu se mai putea tine pe picioare. Era sa cada la mormant daca nu o sustinea sotul. Dupa ce a plecat de la Bellu, a stat o ora acasa, fara sa se miste si a fost nevoie sa ia niste medicamente sa isi poata reveni".