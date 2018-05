Anamaria Prodan, MESAJ PUBLIC pentru Daniel Niculescu, după ce a vorbit despre divorţ. Cum a reacţionat Andreea Tonciu

Anamaria Prodan este foarte apropiată de Andreea Tonciu şi Daniel Niculescu, despre care s-a spus că au o căsnicie presărată cu scandaluri, jigniri şi multe interdicţii.

"Am văzut în ultimele zile cum s-a discutat zi și noapte despre familia mea. Mă distrează cum se inventează subiecte în România! Văd că toți și toate comentează și inventează pe la tv. Soția mea nu este prizoniera mea, este iubirea vieții mele și eu îi fac toate poftele! Deci dragii mei, nu am fost la mare de 1 mai, nu m-am certat cu soția prin diferite cluburi, nu îmi place de 1 mai la mare. Eu dacă mă distrez, păi, mă distrez... o fac în străinătate, cu prietenii mei. Nu postez câte șampanii vin la masă. Sunt altă calitate de bărbat, eu sunt Daniel Niculescu. Poate pe viitor nu mă mai confundă jurnaliștii cu bărbații de carton din peisajul bucureștean! Când cei ce comentează vor realiza ce am realizat eu la vârsta mea atunci arunc pălăria în aer. Până atunci... răutatea vine din frustrare și prostie! Good Luck my Friends!", a scris Daniel Niculescu, infirmând zvonurile despre un eventual divorţ de Andreea Tonciu.

"Mândră de finul meu", a scris Anamaria Prodan.

"Love you naşa mea, mămica mea care are grijă mereu de noi! Te iubim mult", a venit rapid răspunsul Andreei Tonciu.