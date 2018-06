Anca, o elevă de 14 ani din Botoşani, s-a sinucis după ce a aflat că este însărcinată

Eleva in clasa a VII-a la Şcoala Gimnaziala din Vladeni, Anca locuia cu parintii in localitatea Hutani din comuna Vladeni. Potrivit vecinilor, in ultima perioada, adolescenta ar fi intrat in anturaje nefericite si chiar ar fi suferit de depresie dupa ce a intretinut relatii sexuale cu iubitul ei mai mare cu cinci ani si a ramas insarcinata.Duminica, Anca a ramas singura acasa si a decis sa se sinucida. Astfel, ea a inghitit un pumn de pastile pe care le-a gasit in casa.

Fratele ei a fost cel care a gasit-o in stare de inconstienta si a sunat la numarul unic de urgenta 112.

Adolescenta a fost dusa la spital, iar ulterior medicii au transferat-o la un spital din Iasi. Din nefericire, Anca a murit in ambulanta care o ducea la Iasi, conform botosaninews.ro.

Politistii au deschis o ancheta de moarte suspecta si continua cercetarile pentru stabilirea imprejurarilor in care fata si-a pierdut viata.