Anchetă FBI în cazul procurorului special. S-a comis o tentativă de calomniere

”Atunci când am aflat, săptămâna trecută, că unor femei li s-au oferit bani pentru a formula false acuzaţii contra procurorului special, am cerut imediat FBI să ancheteze”, a declarat marţi pentru AFP un purtător de cuvânt al procurorului Mueller, Peter Carr.



Ziarul The Hill a scris că a fost contactat, la fel ca alte publicaţii americane, de o femeie care a spus că a lucrat, în anii '70, cu Robert Mueller, potrivit news.ro.



Într-un e-mail, ea le-a spus că un bărbat i-a oferit suma de 20.000 de dolari pentru a-l acuza pe procuror de hărţuire şi de agresiune sexuală.

Citeşte şi Seria coletelor explozive continuă: Un senator a primit un pachet suspect



Acest bărbat s-a prezentat ca fiind un colaborator al unui lobbyst şi prezentator radio de extremă dreapta, Jack Burkman, a mai scris această femeie, fără să-şi dezvăluie identitatea, potrivit news.ro



Jack Burkman a dat asigurări, la 20 octombrie, pe pagina sa de Facebook că deţine informaţii explozive despre procurorul Mueller.



Acuzându-l de alcoolism, Burkman a dat asigurări că dispune de şapte mărturii ale unor femei care au fost agresate de Mueller în ultimii 40 de ani.