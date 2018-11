Anchetă internă la Tel Drum, după apariţia valizei cu documente găsite în Teleorman

Florea Nedea a declarat, luni, pentru corespondentul MEDIAFAX, că va încerca să dea de urma persoanei de la care s-au scurs informaţiile şi că se va deduce identitatea ei din pozele care vor fi publicate.

"Nu am văzut nimic, am fost plecat zilele astea. Unde zic ei că au găsit valiza? La un ţăran? (râde). Dar să ştiţi de la mine, dacă zic că au găsit fotografii în format fizic, atunci astea sunt poveşti. Dacă erau în format electronic e posibil să fie. Pe mine m-a sunat vineri cineva de la Rise Project şi m-a întrebat dacă sunt în Brazilia. I-am zis că pot fi monitorizat pe GPS şi gata. Dar ce să vă spun eu... Mie mi se pare dubios. Cineva vrea să aţâte focul sau cel puţin aşa pare. Nu ştiu de unde provin, dar dacă sunt adevărate, atunci nu poate fi decât cineva din Tel Drum, care a avut acces la documentele şi fotografiile noastre. O să ne dăm seama după cine apare în poze. Sigur că e cineva din Tel Drum în spatele scurgerii de informaţii. O să mă întâlnesc cu colegii să vedem dacă ei au informaţii şi ce putem face. Eu am fost plecat zilele astea şi chiar nu ştiam de valiză”, a declarat Florea Nedea pentru Mediafax.

Jurnaliştii de la RISE Project anunţă că au intrat în posesia unei valize pline cu informaţii despre Liviu Dragnea şi compania Tel Drum.